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Опубликовано 30 мая 2022, 17:32

Первая смерть от оспы обезьян зафиксирована в Нигерии

Погибшему пациенту было 40 лет. Сообщается, что он страдал несколькими сопутствующими заболеваниями, а также принимал иммунопонижающие препараты.

Первая в мире смерть человека от оспы обезьян зафиксирована в Нигерии. Об этом сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (NCDC).

"По состоянию на 29 мая 2022 года зарегистрирован 21 подтверждённый случай в девяти штатах, один из которых летальный. Скончался 40-летний пациент с сопутствующими заболеваниями, который принимал иммунопонижающие препараты", — сказано в сообщении.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире было зафиксировано 257 лабораторно-подтверждённых и 120 предполагаемых случаев заражения оспой обезьян.

Во Франции выявили сразу 16 случаев заражения оспой обезьян
Во Франции выявили сразу 16 случаев заражения оспой обезьян

Лайф рассказывал, как в России готовятся встретить оспу обезьян. В стране уже создали тест на новый патоген, а накопленный опыт борьбы с ковидом даёт надежду на быстрое появление вакцин.

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Carlos Lujan / Europa Press via Getty Images

Оксана Попова
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