Первая смерть от оспы обезьян зафиксирована в Нигерии

Погибшему пациенту было 40 лет. Сообщается, что он страдал несколькими сопутствующими заболеваниями, а также принимал иммунопонижающие препараты.

Первая в мире смерть человека от оспы обезьян зафиксирована в Нигерии. Об этом сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (NCDC).

"По состоянию на 29 мая 2022 года зарегистрирован 21 подтверждённый случай в девяти штатах, один из которых летальный. Скончался 40-летний пациент с сопутствующими заболеваниями, который принимал иммунопонижающие препараты", — сказано в сообщении.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире было зафиксировано 257 лабораторно-подтверждённых и 120 предполагаемых случаев заражения оспой обезьян.