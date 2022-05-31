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Регион

Право на тишину: Штрафы за шум в ночное время будут увеличены

На сколько и за что теперь могут штрафовать нарушителей тишины и в каких случаях жаловаться можно не только в полицию, разбирался Лайф.

Опубликовано 31 мая 2022, 00:40
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Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Сейчас в России нет федерального закона о тишине, и в каждом субъекте РФ ответственность за нарушение покоя граждан устанавливается с учётом региональных особенностей и плотности проживающего населения. Поэтому процесс устранения нарушения тишины нередко требует именно от пострадавших приложения дополнительных усилий, а размеры штрафов для большинства любителей шума, как правило, не являются сдерживающим фактором. В связи с этим депутаты Госдумы внесли законопроект о поправках в Кодекс об административных нарушениях (КоАП РФ) и Жилищный кодекс. Новая законодательная инициатива предлагает увеличение сумм штрафов за нарушение допустимого уровня шума. Так, для физических лиц, которые шумят более двух раз в месяц, они составят от 2500 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей, а для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей. При этом документ предполагает запрет шуметь в жилых домах, гостиницах, социальных объектах и жилых зонах с десяти вечера до семи утра по всей стране. Кроме того, в законопроекте определены исключения, которые разрешают шум свыше установленных норм даже в выходные и праздничные дни, например при чрезвычайных ситуациях.

Критерии максимальной громкости уже определены в действующих правилах СанПиН 1.2.3685-21, согласно которым дневной шум в жилых зданиях и помещениях имеет разные максимальные значения в зависимости от его интенсивности. В связи с этим постоянный шум не должен превышать 40 дБ днём и 30 дБ в ночное время, а переменный шум — не более 55 дБ днём и 45 дБ ночью.

Для справки: величине 45 дБ примерно соответствует громкая человеческая речь, крик — это 80 дБ, а звук работающего ручного строительного инструмента —более 100 дБ.

Конечно, закон о тишине нужен, но в существующем законопроекте не решён вопрос допустимости фиксации фактов такого вида правонарушений самими гражданами, — считает заведующий "Западной коллегией адвокатов" города Москвы Александр Инютин. — Получается, что штраф точно заплатят те, чьё нарушение нашло отражение в административном протоколе, составленном полицией. Но в случаях, когда правоохранители прибыли для разбирательства уже после того, как шум прекратился, гражданам останется только писать жалобы в надзорные инстанции или затевать самостоятельную судебную тяжбу с теми, кто шумит по ночам.

Возможно, что данная проблема будет решена не на федеральном, а на региональном уровне, считает адвокат Калининградской области Александр Поляков.

Сегодня правоприменительная практика очень разная. Например, в Москве и Петербурге при наличии видео, где зафиксирован факт противоправных действий, правоохранители вполне могут потребовать объяснений от нарушителя. В других регионах такая возможность очень теоретическая, — рассказал Поляков.

Своя "тишина" в доме

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Пока новый закон о соблюдении тишины не принят, в каждом регионе действуют свои нормативные акты. Они имеют различия в допустимом для шума времени, но принципиально друг от друга мало чем отличаются. Теоретически их все можно было бы привести к единому федеральному стандарту, но пока этого не сделано.

  • В Москве действует закон "О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время", по которому с семи утра до двадцати трёх часов уровень шума в квартирах ограничен 55 дБ днём и 45 дБ ночью. А ремонт в столице разрешено делать с девяти утра до девятнадцати с понедельника по субботу, в выходные и праздничные дни производить шумные работы запрещено. Кроме того, позаботились о дневном сне детей: установили тихий час с тринадцати до пятнадцати на все дни. Исключение сделали для новостроек. Там в течениё полутора лет после сдачи дома жители могут вести работы в светлое время суток без перерыва.
  • В Московской области свой закон, в соответствии с которым ночное время начинается в девять вечера и заканчивается в восемь утра. В выходные и праздничные дни в Подмосковье запрещено шуметь с десяти вечера до десяти утра, а ремонт можно делать с понедельника по субботу с девяти утра до девятнадцати с перерывом, как в Москве (с тринадцати до пятнадцати).
  • В Петербурге (согласно статье 8 закона № 273-70) нельзя шуметь с десяти вечера до восьми утра, а в выходные и праздничные дни шум запрещён до двенадцати утра. Кроме того, ремонт в выходные после обеда под запретом.
  • Закон о тишине в Краснодарском крае касается как многоэтажных домов, так и частного сектора. В этом регионе разрешено шуметь с семи утра до двадцати трёх в будни, выходные и праздники.

Куда пожаловаться

Пока закон не принят, правоприменительная практика показывает, что нередко вопросы устранения шума эффективно решают не только полицейские.

Отоларинголог Лесков рассказал, чем опасен шум в ушах
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Само собой, чтобы пресечь домашнюю ночную дискотеку, без вызова полиции не обойтись, а вот разобраться с перманентным строительным шумом во внеурочное время могут помочь управляющая компания (УК) и госжилинспекция. Конечно, у этих организаций нет группы немедленного реагирования, но есть интерес и право проверить, какие именно работы идут в квартире. При этом надо иметь в виду, что если в ходе ремонта ведутся работы с общедомовым имуществом (стояки, фасады, вентиляционные шахты или электрощиты в подъезде), то на них требуется согласие минимум двух третей всех собственников. Без данного документа оштрафуют не только за шум, но и за незаконную перепланировку.

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Фото © Shutterstock

Часто ли вас соседи донимают шумом?

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Авторы
Максим Греков
Максим Греков
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