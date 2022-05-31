Право на тишину: Штрафы за шум в ночное время будут увеличены На сколько и за что теперь могут штрафовать нарушителей тишины и в каких случаях жаловаться можно не только в полицию, разбирался Лайф. 6781 6781 Обложка © Shutterstock

Сейчас в России нет федерального закона о тишине, и в каждом субъекте РФ ответственность за нарушение покоя граждан устанавливается с учётом региональных особенностей и плотности проживающего населения. Поэтому процесс устранения нарушения тишины нередко требует именно от пострадавших приложения дополнительных усилий, а размеры штрафов для большинства любителей шума, как правило, не являются сдерживающим фактором. В связи с этим депутаты Госдумы внесли законопроект о поправках в Кодекс об административных нарушениях (КоАП РФ) и Жилищный кодекс. Новая законодательная инициатива предлагает увеличение сумм штрафов за нарушение допустимого уровня шума. Так, для физических лиц, которые шумят более двух раз в месяц, они составят от 2500 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей, а для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей. При этом документ предполагает запрет шуметь в жилых домах, гостиницах, социальных объектах и жилых зонах с десяти вечера до семи утра по всей стране. Кроме того, в законопроекте определены исключения, которые разрешают шум свыше установленных норм даже в выходные и праздничные дни, например при чрезвычайных ситуациях.

Критерии максимальной громкости уже определены в действующих правилах СанПиН 1.2.3685-21 , согласно которым дневной шум в жилых зданиях и помещениях имеет разные максимальные значения в зависимости от его интенсивности. В связи с этим постоянный шум не должен превышать 40 дБ днём и 30 дБ в ночное время, а переменный шум — не более 55 дБ днём и 45 дБ ночью.

Для справки: величине 45 дБ примерно соответствует громкая человеческая речь, крик — это 80 дБ, а звук работающего ручного строительного инструмента —более 100 дБ.

— Конечно, закон о тишине нужен, но в существующем законопроекте не решён вопрос допустимости фиксации фактов такого вида правонарушений самими гражданами, — считает заведующий "Западной коллегией адвокатов" города Москвы Александр Инютин. — Получается, что штраф точно заплатят те, чьё нарушение нашло отражение в административном протоколе, составленном полицией. Но в случаях, когда правоохранители прибыли для разбирательства уже после того, как шум прекратился, гражданам останется только писать жалобы в надзорные инстанции или затевать самостоятельную судебную тяжбу с теми, кто шумит по ночам.

Возможно, что данная проблема будет решена не на федеральном, а на региональном уровне, считает адвокат Калининградской области Александр Поляков.

— Сегодня правоприменительная практика очень разная. Например, в Москве и Петербурге при наличии видео, где зафиксирован факт противоправных действий, правоохранители вполне могут потребовать объяснений от нарушителя. В других регионах такая возможность очень теоретическая, — рассказал Поляков.

Своя "тишина" в доме

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Пока новый закон о соблюдении тишины не принят, в каждом регионе действуют свои нормативные акты. Они имеют различия в допустимом для шума времени, но принципиально друг от друга мало чем отличаются. Теоретически их все можно было бы привести к единому федеральному стандарту, но пока этого не сделано.

В Москве действует закон "О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время", по которому с семи утра до двадцати трёх часов уровень шума в квартирах ограничен 55 дБ днём и 45 дБ ночью. А ремонт в столице разрешено делать с девяти утра до девятнадцати с понедельника по субботу, в выходные и праздничные дни производить шумные работы запрещено. Кроме того, позаботились о дневном сне детей: установили тихий час с тринадцати до пятнадцати на все дни. Исключение сделали для новостроек. Там в течениё полутора лет после сдачи дома жители могут вести работы в светлое время суток без перерыва.

действует "О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время", по которому с семи утра до двадцати трёх часов уровень шума в квартирах ограничен 55 дБ днём и 45 дБ ночью. А ремонт в столице разрешено делать с девяти утра до девятнадцати с понедельника по субботу, в выходные и праздничные дни производить шумные работы запрещено. Кроме того, позаботились о дневном сне детей: установили тихий час с тринадцати до пятнадцати на все дни. Исключение сделали для новостроек. Там в течениё полутора лет после сдачи дома жители могут вести работы в светлое время суток без перерыва. В Московской области свой закон , в соответствии с которым ночное время начинается в девять вечера и заканчивается в восемь утра. В выходные и праздничные дни в Подмосковье запрещено шуметь с десяти вечера до десяти утра, а ремонт можно делать с понедельника по субботу с девяти утра до девятнадцати с перерывом, как в Москве (с тринадцати до пятнадцати).

свой , в соответствии с которым ночное время начинается в девять вечера и заканчивается в восемь утра. В выходные и праздничные дни в Подмосковье запрещено шуметь с десяти вечера до десяти утра, а ремонт можно делать с понедельника по субботу с девяти утра до девятнадцати с перерывом, как в Москве (с тринадцати до пятнадцати). В Петербурге (согласно статье 8 закона № 273-70) нельзя шуметь с десяти вечера до восьми утра, а в выходные и праздничные дни шум запрещён до двенадцати утра. Кроме того, ремонт в выходные после обеда под запретом.

(согласно статье 8 закона нельзя шуметь с десяти вечера до восьми утра, а в выходные и праздничные дни шум запрещён до двенадцати утра. Кроме того, ремонт в выходные после обеда под запретом. Закон о тишине в Краснодарском крае касается как многоэтажных домов, так и частного сектора. В этом регионе разрешено шуметь с семи утра до двадцати трёх в будни, выходные и праздники.

Куда пожаловаться

Пока закон не принят, правоприменительная практика показывает, что нередко вопросы устранения шума эффективно решают не только полицейские.

Само собой, чтобы пресечь домашнюю ночную дискотеку, без вызова полиции не обойтись, а вот разобраться с перманентным строительным шумом во внеурочное время могут помочь управляющая компания (УК) и госжилинспекция. Конечно, у этих организаций нет группы немедленного реагирования, но есть интерес и право проверить, какие именно работы идут в квартире. При этом надо иметь в виду, что если в ходе ремонта ведутся работы с общедомовым имуществом (стояки, фасады, вентиляционные шахты или электрощиты в подъезде), то на них требуется согласие минимум двух третей всех собственников. Без данного документа оштрафуют не только за шум, но и за незаконную перепланировку.

Фото © Shutterstock Часто ли вас соседи донимают шумом? 0 Постоянно, стены будто бумажные, всё слышно Время от времени кто-то делает ремонт Нет, никогда

Авторы Максим Греков