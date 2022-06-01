В ДНР решили судить Турчинова, Порошенко и Зеленского на трибунале

В рамках готовящегося международного трибунала над украинскими военными власти Донецкой Народной Республики намерены привлечь к ответственности и руководителей Украины. Об этом заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина. Она упомянула Александра Турчинова, Петра Порошенко, а также действующего президента Владимира Зеленского.

"Военный преступник — не только тот, у кого в руках оружие и который на спусковой крючок нажимает. Это и тот генерал, который отдаёт приказ, это и те президенты, а их было трое — Турчинов, исполняющий обязанности [президента Украины], Порошенко и Зеленский", — подчеркнула Шишкина в беседе с ТАСС.

Она уточнила, что именно эти политики своими подписями "посылали нацистов в Донбасс для убийства мирного населения". Как отметила Шишкина, законодательством ДНР предусмотрена уголовная ответственность за совершение военных преступлений, поддержку и финансирование терроризма. Наказание будет назначено также иностранным структурам и их руководителям, которые оказывали поддержку нацистам на Украине.

"На территории Украины созданы условия в правовом поле для возможности осуществления деятельности нацистских организаций. Это амнистия в отношении них, непривлечение к уголовной ответственности, закрепление на законодательном уровне преступлений в отношении русских", — напомнила Шишкина.