В ДНР решили судить Турчинова, Порошенко и Зеленского на трибунале
Депутат ДНР Шишкина: Международный трибунал будет судить Зеленского
В рамках готовящегося международного трибунала над украинскими военными власти Донецкой Народной Республики намерены привлечь к ответственности и руководителей Украины. Об этом заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина. Она упомянула Александра Турчинова, Петра Порошенко, а также действующего президента Владимира Зеленского.
"Военный преступник — не только тот, у кого в руках оружие и который на спусковой крючок нажимает. Это и тот генерал, который отдаёт приказ, это и те президенты, а их было трое — Турчинов, исполняющий обязанности [президента Украины], Порошенко и Зеленский", — подчеркнула Шишкина в беседе с ТАСС.
Она уточнила, что именно эти политики своими подписями "посылали нацистов в Донбасс для убийства мирного населения". Как отметила Шишкина, законодательством ДНР предусмотрена уголовная ответственность за совершение военных преступлений, поддержку и финансирование терроризма. Наказание будет назначено также иностранным структурам и их руководителям, которые оказывали поддержку нацистам на Украине.
"На территории Украины созданы условия в правовом поле для возможности осуществления деятельности нацистских организаций. Это амнистия в отношении них, непривлечение к уголовной ответственности, закрепление на законодательном уровне преступлений в отношении русских", — напомнила Шишкина.
Как ранее писал Лайф, Пушилин сообщил, что на трибунал над украинскими националистами ДНР пригласит представителей Запада. По его словам, сейчас формируется список стран, которые будут участвовать в процессе.
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