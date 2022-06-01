Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 июня 2022, 14:56

Абрамченко: Мусорные заводы позволили уменьшить захоронение отходов в РФ почти на треть

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что введение новых мощностей по обработке и утилизации твёрдых коммунальных отходов позволило сократить уровень захоронения твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на 27%. Об этом сообщает телеканал "360".

По её словам, с начала реформы объектов обработки отходов было построено на 15,5 миллиона тонн, объектов утилизации — на 4,6 миллиона. Также за весь период с момента введения обработки её уровень достиг 43,3%, а уровень утилизации — 11,6% от объёма образования ТКО.

"Благодаря введению новых мощностей доля захоронения отходов уменьшилась на 27%. Для достижения национальной цели нам необходимо и дальше наращивать темпы ввода современных и технологичных комплексов по переработке отходов", — сказала Абрамченко, подводя итоги реализации федеральных проектов нацпроекта "Экология".

Вице-премьер уточнила, что план 2021 года был перевыполнен. Общая мощность введённых в прошлом году в эксплуатацию объектов по обработке ТКО составила 5,3 миллиона тонн, по утилизации — 1,6 миллиона тонн.

В России начался второй сезон федерального проекта "Чистая Арктика"
В России начался второй сезон федерального проекта "Чистая Арктика"

Ранее вице-премьер сообщила, что СКФО в рамках проекта по переработке вторсырья направит пять миллиардов рублей. Также в Ставропольском крае построят первый в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" экотехнопарк, который позволит увеличить объёмы вовлекаемых в оборот отходов.

BannerImage

Kremlin.ru

Ирина Фальке
  • Новости
  • Виктория Абрамченко
  • Экология
  • Общество
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar