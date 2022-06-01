Абрамченко: Мусорные заводы позволили уменьшить захоронение отходов в РФ почти на треть

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что введение новых мощностей по обработке и утилизации твёрдых коммунальных отходов позволило сократить уровень захоронения твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на 27%. Об этом сообщает телеканал "360".

По её словам, с начала реформы объектов обработки отходов было построено на 15,5 миллиона тонн, объектов утилизации — на 4,6 миллиона. Также за весь период с момента введения обработки её уровень достиг 43,3%, а уровень утилизации — 11,6% от объёма образования ТКО.

"Благодаря введению новых мощностей доля захоронения отходов уменьшилась на 27%. Для достижения национальной цели нам необходимо и дальше наращивать темпы ввода современных и технологичных комплексов по переработке отходов", — сказала Абрамченко, подводя итоги реализации федеральных проектов нацпроекта "Экология".

Вице-премьер уточнила, что план 2021 года был перевыполнен. Общая мощность введённых в прошлом году в эксплуатацию объектов по обработке ТКО составила 5,3 миллиона тонн, по утилизации — 1,6 миллиона тонн.