Слуцкий допустил, что референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье могут состояться летом

Инициативы по проведению референдумов о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей могут быть разработаны уже летом. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС.

"Не хочу предсказывать, но могу предположить, что инициативы о проведении референдумов в этих регионах могут появиться совсем скоро, и они могут пройти, вполне возможно, летом. И логично, если более или менее одновременно", — сказал он.

По словам Слуцкого, решение о вхождении в состав России освобождённых территорий должны принимать исключительно их жители. К тому же подобные настроения в этих регионах достаточно сильны. Он также подчеркнул, что ЛДПР вместе с другими российскими политическими силами приложит все усилия, чтобы помочь в восстановлении Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

"В начале июня мы будем принимать в Москве делегацию Народного совета ДНР. На встрече и во фракции ЛДПР все эти вопросы обязательно обсудим", — добавил Слуцкий.