Почему армия РФ не спешит со штурмом Авдеевки, обстреливающей Донецк Российское командование придерживается прежней тактики — беречь жизни своих солдат 178472 178472 Обложка © ТАСС / AP Photo / Alexei Alexandrov

Обстрелы Донецка, Макеевки и Горловки продолжатся, пока не будет сварен Авдеевский котёл. Сейчас вокруг Авдеевки происходит окружение группировки украинских боевиков, насчитывающей, по разным данным, до 15 тыс человек. Здесь, в отличие от "Азовстали", засела птица поменьше. Основной состав — это различные головорезы мелкого пошиба: «Правый сектор» (организация, запрещенная в России), айдаровцы, батальоны «Донбасс» и «Львов», наёмники.

Почему нет штурма

— Этот район представляет собой заводскую агломерацию, на территории которого находится коксохимическое предприятие с опасными химическими веществами. В Авдеевке есть бомбоубежища. Поэтому классического штурма не последует. Главная задача окружения — обескровить группировку, чтобы прекратить помощь и доставку боеприпасов, — рассказал Лайфу военный эксперт Алексей Леонков.

Оперативное окружение Авдеевки станет реальностью, когда помимо уже перерезанной трассы Авдеевка – Константиновка будет взята хотя бы под плотный огневой контроль вторая дорога на Орловку, что серьёзно затруднит снабжение Авдеевской группировки ВСУ, полагает военный эксперт Борис Рожин.

Окружение авдеевской группировки

Украинский военнослужащий в блиндаже. Фото © ТАСС / AP Photo / Vitali Komar

— Для того, чтобы завершить окружение, надо взять Красногоровку, что тоже не так просто, а затем продвинуться в районе Петровское – Бердычи, откуда можно будет эффективно поражать машины на трассе Авдеевка – Орловка. Пока же противник имеет возможность подбрасывать с запада подкрепления и боеприпасы для артиллерии, в том числе и для той, которая лупит по жилым кварталам Донецка, — считает Рожин.

По его словам, с одной стороны, противник продолжает применять террористическую тактику, связанную с уничтожением гражданского населения Донбасса. С другой — провоцирует командование ДНР на немедленный штурм Авдеевки через промзону и со стороны Новоселовки-2, который, конечно же, не обещает быстрых успехов, но связан с большими жертвами при взламывании укрепрайонов на окраинах Авдеевки. "Тем самым будет ослаблено давление на Красногоровку, а войска ДНР втянутся в длительные и не гарантирующие успех бои в Авдеевке, при этом обстрелы Донецка, конечно же, не прекратятся. С военной точки зрения приоритетом выглядит взятие Красногоровки и Новокалиново, с последующим продвижением на Очертино", — считает эксперт.

Долго ли будет вариться авдеевский котёл

Фото © ТАСС / AP Photo / Vitali Komar

Авдеевский котёл удастся создать только после того, как завершится окружение и будут перекрыты все каналы снабжения. Причем наша армия может использовать уже зарекомендовавшую себя практику использования коридора для выхода боевиков, так как они прекрасно понимают, что шанс остаться в живых может исчезнуть. Алексей Леонков объясняет, что серьёзная мотивация у боевиков заканчивается, когда окружённая группировка получает коридор, по которому может выскользнуть из котла.

— Российские подразделения получили хороший опыт боёв в городской застройке. И после того как боевики будут выдавлены в промзону, с ними никто не будет миндальничать. Сценарий "Азовстали" не повторится — об этой группировке уже забыло их командование, не говоря о международной общественности. За них никто не вступится. Там вероятны более жесткие сценарии по сравнению с Мариуполем: загнанных в подземелья радикалов могут просто зегерметизировать, — сказал Леонков.

То есть после полного окружения российская армия не будет тянуть. Какие решения выберет российское командование, покажут ближайшие дни, но у боевиков будет очень мало времени, чтобы решить — сдаются они или погибают при штурме.

Фото © ТАСС / Александр Гармаев Почему армия РФ предпочла сначала решить вопрос с "Азовсталью"? 0 Это соответствует плану операции Там были элитные офицеры стран НАТО Об этом мы узнаем после завершения специальной операции

Авторы Елена Стафеева