Чем ответит Россия, если Украина применит американские ракеты HIMARS Оглавление Новый пакет военной помощи США Украине Что такое РСЗО HIMARS и её характеристики Может ли Украина напасть на Россию? Быстро и эффективно использовать такое оружие ВСУ не смогут. Кто и как будет применять его на Украине — вопрос по-прежнему открытый. 32141 32141 Обложка © picryl.com

Новый пакет военной помощи США Украине

31 мая из официальных источников в Вашингтоне поступила информация, что США отправят Киеву реактивные системы залпового огня М142 HIMARS. Вооружение входит в новый пакет военной помощи Украине, который оценивается в дополнительные 700 миллионов долларов. Если оружие достигнет пунктов назначения и не будет в процессе транспортировки уничтожено силами ВС РФ, как это часто случается, HIMARS станет самым дальнобойным оружием Киева.

— Дальность снарядов, которые мы поставляем вместе с HIMARS, позволит Украине стрелять на 80 километров. Примерно 48 миль, если я правильно подсчитал. Это даёт Украине немного высокоточных снарядов для поражения особых целей, — заявил представитель Белого дома на очередном брифинге.

Также в американский пакет военной помощи Украине войдут РЛС контрбатарейной борьбы, ряд РЛС воздушного наблюдения, комплексы "Джавелин", артиллерийские снаряды, вертолётная техника и автомобили. Но "гвоздь программы" именно РСЗО HIMARS.

Что такое РСЗО HIMARS и её характеристики

M142 HIMARS, созданная компаниями Lockheed Martin и BAE Systems, — самая современная РСЗО в США на сегодняшний день. Предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, систем ПРО, узлов технической поддержки, бронетранспортёров и грузовых автомобилей. Это если говорить про военные цели. В случае с гражданскими HIMARS — это оружие массового поражения.

Особый интерес представляет оперативно-тактический блок MGM-140 ATACMS, значительно увеличивающий дальность применения оружия. Впрочем, по мнению военного эксперта Алексея Леонкова, американцы пока только пытаются дотянуться до возможностей российских "Искандеров" и хорошо понимают, что на Украине оружия местного производства с похожими возможностями не будет.

MGM-140 ATACMS — оперативно-тактический блок. Там есть ракеты с кассетной частью и есть с осколочно-фугасной, где дальность 300 километров. Последние версии вытягивают до значения в 500 километров — хотят сделать некий аналог нашего "Искандера" Алексей Леонков Военный эксперт

В 2017 году издание Military Balance указало на неоспоримое преимущество "Искандера" перед ATACMS по всем параметрам — в дальности, точности и огневой эффективности, — однако большую роль, по мнению эксперта, играют боеприпасы и их технологичность.

Здесь вопрос заключается в том, что США поставляют HIMARS, британцы — их облегчённую версию MLRS. И те и другие используют кассетные пусковые установки. Там можно поставить как систему залпового огня, так и оперативно-тактическую ракету, которая может лететь на 200 километров. Сама-то установка — это одно, а вот с какими ракетами она приедет — это вопрос Алексей Леонков Военный эксперт

Может ли Украина напасть на Россию?

Здесь вопрос заключается в том, как приедут эти комплексы, приедут ли. Мы, конечно, будем стараться их уничтожить, но нужно понимать, что их, скорее всего, повезут не каким-то транспортом, который можно будет легко обнаружить, а постараются максимально замаскировать, чтобы доставить их в пункт назначения, откуда они будут вести обстрел Алексей Леонков Военный эксперт

По словам Леонкова, сейчас всё зависит от того, где эти ракеты появятся. Очень вероятно, что их подтянут к приграничным с Россией территориям.

Позиции, вероятно, оборудуют в районе населённого пункта Шостка Сумской области. Они собираются там делать позиции, защищать эти позиции, с которых будут вести методичный обстрел ну явно не по Харьковской области, где наши войска. Скорее всего, ударят по тем приграничным территориям, которые прилегают к Украине, и тогда России придётся идти по самому жёсткому сценарию Алексей Леонков Военный эксперт

В случае чего Россия оставляет за собой право наносить удары по центрам принятия решений. У российских военных есть координаты всех мест, обеспечивающих работу органов управления, а также адреса киевских объектов политической инфраструктуры.

Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев:

— При атаке на наши города Вооружённые силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше — объяснять не надо…

Но и без исполнения угроз вариантов масса. В случае необходимости можно применить стратегическую авиацию с крылатыми ракетами, дальность пуска которых составляет пять тысяч километров. На вооружение ВКС РФ принята крылатая ракета "воздух – земля" Х-101 с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Её российская авиация несколько раз успешно применяла по объектам террористов в Сирии. Один стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ несёт до восьми таких ракет, а массированный удар по позициям ВСУ с применением дальней авиации можно проводить ещё в тот момент, пока HIMARS и MLRS разгружают на границе с Польшей.

Фото © Wikipedia Что будет с американскими HIMARS и MLRS после передачи Украине? 0 Пока рано судить, их ещё нужно довезти до места Применят по городам, как "Точку" в Краматорске Попытаются ударить по России Свой вариант в комментарии

Авторы Евгений Жуков