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Чем ответит Россия, если Украина применит американские ракеты HIMARS

Оглавление
Новый пакет военной помощи США Украине
Что такое РСЗО HIMARS и её характеристики
Может ли Украина напасть на Россию?

Быстро и эффективно использовать такое оружие ВСУ не смогут. Кто и как будет применять его на Украине — вопрос по-прежнему открытый.

Опубликовано 5 июня 2022, 21:40
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Обложка © picryl.com

Обложка © picryl.com

Новый пакет военной помощи США Украине

31 мая из официальных источников в Вашингтоне поступила информация, что США отправят Киеву реактивные системы залпового огня М142 HIMARS. Вооружение входит в новый пакет военной помощи Украине, который оценивается в дополнительные 700 миллионов долларов. Если оружие достигнет пунктов назначения и не будет в процессе транспортировки уничтожено силами ВС РФ, как это часто случается, HIMARS станет самым дальнобойным оружием Киева.

Дальность снарядов, которые мы поставляем вместе с HIMARS, позволит Украине стрелять на 80 километров. Примерно 48 миль, если я правильно подсчитал. Это даёт Украине немного высокоточных снарядов для поражения особых целей,заявил представитель Белого дома на очередном брифинге.

Байден отказался передать Украине ракетные системы для ударов по России
Байден отказался передать Украине ракетные системы для ударов по России

Также в американский пакет военной помощи Украине войдут РЛС контрбатарейной борьбы, ряд РЛС воздушного наблюдения, комплексы "Джавелин", артиллерийские снаряды, вертолётная техника и автомобили. Но "гвоздь программы" именно РСЗО HIMARS.

Что такое РСЗО HIMARS и её характеристики

Фото © nara.getarchive.net

Фото © nara.getarchive.net

M142 HIMARS, созданная компаниями Lockheed Martin и BAE Systems, — самая современная РСЗО в США на сегодняшний день. Предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, систем ПРО, узлов технической поддержки, бронетранспортёров и грузовых автомобилей. Это если говорить про военные цели. В случае с гражданскими HIMARS — это оружие массового поражения.

Особый интерес представляет оперативно-тактический блок MGM-140 ATACMS, значительно увеличивающий дальность применения оружия. Впрочем, по мнению военного эксперта Алексея Леонкова, американцы пока только пытаются дотянуться до возможностей российских "Искандеров" и хорошо понимают, что на Украине оружия местного производства с похожими возможностями не будет.

MGM-140 ATACMS — оперативно-тактический блок. Там есть ракеты с кассетной частью и есть с осколочно-фугасной, где дальность 300 километров. Последние версии вытягивают до значения в 500 километров — хотят сделать некий аналог нашего "Искандера"

Алексей Леонков

Военный эксперт

MGM-140 ATACMS — оперативно-тактический блок. Там есть ракеты с кассетной частью и есть с осколочно-фугасной, где дальность 300 километров. Последние версии вытягивают до значения в 500 километров — хотят сделать некий аналог нашего "Искандера"
MGM-140 ATACMS — оперативно-тактический блок. Там есть ракеты с кассетной частью и есть с осколочно-фугасной, где дальность 300 километров. Последние версии вытягивают до значения в 500 километров — хотят сделать некий аналог нашего "Искандера"

В 2017 году издание Military Balance указало на неоспоримое преимущество "Искандера" перед ATACMS по всем параметрам — в дальности, точности и огневой эффективности, — однако большую роль, по мнению эксперта, играют боеприпасы и их технологичность.

Здесь вопрос заключается в том, что США поставляют HIMARS, британцы — их облегчённую версию MLRS. И те и другие используют кассетные пусковые установки. Там можно поставить как систему залпового огня, так и оперативно-тактическую ракету, которая может лететь на 200 километров. Сама-то установка — это одно, а вот с какими ракетами она приедет — это вопрос

Алексей Леонков

Военный эксперт

Здесь вопрос заключается в том, что США поставляют HIMARS, британцы — их облегчённую версию MLRS. И те и другие используют кассетные пусковые установки. Там можно поставить как систему залпового огня, так и оперативно-тактическую ракету, которая может лететь на 200 километров. Сама-то установка — это одно, а вот с какими ракетами она приедет — это вопрос
Здесь вопрос заключается в том, что США поставляют HIMARS, британцы — их облегчённую версию MLRS. И те и другие используют кассетные пусковые установки. Там можно поставить как систему залпового огня, так и оперативно-тактическую ракету, которая может лететь на 200 километров. Сама-то установка — это одно, а вот с какими ракетами она приедет — это вопрос
Белый дом: США отправят Украине ракетные системы HIMARS
Белый дом: США отправят Украине ракетные системы HIMARS

Может ли Украина напасть на Россию?

Джо Байден успел заявить, что Вашингтон не планирует поставлять Киеву ракетные системы, способные долететь до России.

Здесь вопрос заключается в том, как приедут эти комплексы, приедут ли. Мы, конечно, будем стараться их уничтожить, но нужно понимать, что их, скорее всего, повезут не каким-то транспортом, который можно будет легко обнаружить, а постараются максимально замаскировать, чтобы доставить их в пункт назначения, откуда они будут вести обстрел

Алексей Леонков

Военный эксперт

Здесь вопрос заключается в том, как приедут эти комплексы, приедут ли. Мы, конечно, будем стараться их уничтожить, но нужно понимать, что их, скорее всего, повезут не каким-то транспортом, который можно будет легко обнаружить, а постараются максимально замаскировать, чтобы доставить их в пункт назначения, откуда они будут вести обстрел
Здесь вопрос заключается в том, как приедут эти комплексы, приедут ли. Мы, конечно, будем стараться их уничтожить, но нужно понимать, что их, скорее всего, повезут не каким-то транспортом, который можно будет легко обнаружить, а постараются максимально замаскировать, чтобы доставить их в пункт назначения, откуда они будут вести обстрел

По словам Леонкова, сейчас всё зависит от того, где эти ракеты появятся. Очень вероятно, что их подтянут к приграничным с Россией территориям.

Позиции, вероятно, оборудуют в районе населённого пункта Шостка Сумской области. Они собираются там делать позиции, защищать эти позиции, с которых будут вести методичный обстрел ну явно не по Харьковской области, где наши войска. Скорее всего, ударят по тем приграничным территориям, которые прилегают к Украине, и тогда России придётся идти по самому жёсткому сценарию

Алексей Леонков

Военный эксперт

Позиции, вероятно, оборудуют в районе населённого пункта Шостка Сумской области. Они собираются там делать позиции, защищать эти позиции, с которых будут вести методичный обстрел ну явно не по Харьковской области, где наши войска. Скорее всего, ударят по тем приграничным территориям, которые прилегают к Украине, и тогда России придётся идти по самому жёсткому сценарию
Позиции, вероятно, оборудуют в районе населённого пункта Шостка Сумской области. Они собираются там делать позиции, защищать эти позиции, с которых будут вести методичный обстрел ну явно не по Харьковской области, где наши войска. Скорее всего, ударят по тем приграничным территориям, которые прилегают к Украине, и тогда России придётся идти по самому жёсткому сценарию

В случае чего Россия оставляет за собой право наносить удары по центрам принятия решений. У российских военных есть координаты всех мест, обеспечивающих работу органов управления, а также адреса киевских объектов политической инфраструктуры.

Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев:

При атаке на наши города Вооружённые силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше — объяснять не надо…

Но и без исполнения угроз вариантов масса. В случае необходимости можно применить стратегическую авиацию с крылатыми ракетами, дальность пуска которых составляет пять тысяч километров. На вооружение ВКС РФ принята крылатая ракета "воздух – земля" Х-101 с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Её российская авиация несколько раз успешно применяла по объектам террористов в Сирии. Один стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ несёт до восьми таких ракет, а массированный удар по позициям ВСУ с применением дальней авиации можно проводить ещё в тот момент, пока HIMARS и MLRS разгружают на границе с Польшей.

Захарова: Обсуждать обещания Зеленского не применять HIMARS против РФ бесполезно
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https://static.life.ru/publications/2022/6/2/174317562351.9108.jpeg

Фото © Wikipedia

Что будет с американскими HIMARS и MLRS после передачи Украине?

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Авторы
Евгений Жуков
Евгений Жуков
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