В порту Бердянска прогремел взрыв при разминировании

В порту города Бердянска прогремели взрывы в результате проводимых там работ по разминированию. Об этом сообщили в городской администрации.

"Жители Бердянска и гости города, сохраняйте спокойствие! Взрыв, произошедший сегодня в порту города в 13:00, был следствием разминирования территории порта от взрывных устройств, оставленных ВСУ при бегстве", — сказано в записи в телеграм-канале.

Взрывные устройства, уточнили там, были обнаружены при обследовании территории сотрудниками военно-гражданской администрации. Работа по разминированию продолжается.