В порту Бердянска прогремел взрыв при разминировании
В администрации Бердянска взрывы в порту объяснили работой по разминированию
В порту города Бердянска прогремели взрывы в результате проводимых там работ по разминированию. Об этом сообщили в городской администрации.
"Жители Бердянска и гости города, сохраняйте спокойствие! Взрыв, произошедший сегодня в порту города в 13:00, был следствием разминирования территории порта от взрывных устройств, оставленных ВСУ при бегстве", — сказано в записи в телеграм-канале.
Взрывные устройства, уточнили там, были обнаружены при обследовании территории сотрудниками военно-гражданской администрации. Работа по разминированию продолжается.
Ранее Лайф рассказывал, что российские сапёры обезвредили в Донбассе свыше 11 тысяч взрывоопасных предметов. Как отметили в Министерстве обороны России, всего специалистами было проверено свыше двух тысяч гектаров территории ДНР и ЛНР.
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