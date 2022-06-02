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Регион
Опубликовано 2 июня 2022, 12:23
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В порту Бердянска прогремел взрыв при разминировании

В администрации Бердянска взрывы в порту объяснили работой по разминированию

В порту города Бердянска прогремели взрывы в результате проводимых там работ по разминированию. Об этом сообщили в городской администрации.

"Жители Бердянска и гости города, сохраняйте спокойствие! Взрыв, произошедший сегодня в порту города в 13:00, был следствием разминирования территории порта от взрывных устройств, оставленных ВСУ при бегстве", — сказано в записи в телеграм-канале.

Взрывные устройства, уточнили там, были обнаружены при обследовании территории сотрудниками военно-гражданской администрации. Работа по разминированию продолжается.

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Ранее Лайф рассказывал, что российские сапёры обезвредили в Донбассе свыше 11 тысяч взрывоопасных предметов. Как отметили в Министерстве обороны России, всего специалистами было проверено свыше двух тысяч гектаров территории ДНР и ЛНР.

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Артур Лапсаков
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