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Опубликовано 2 июня 2022, 13:13
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Москвичу вместо пиццы доставили грязные коробки с украинскими лозунгами и символами "Операции Z"

Коробки с украинскими лозунгами и символами российской спецоперации. Фото © t.me / shot_shot

Коробки с украинскими лозунгами и символами российской спецоперации. Фото © t.me / shot_shot

Жителю Москвы вместо пиццы доставили коробки с поддерживающими Украину лозунгами, а также буквами "Z" и "V". Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

19-летний парень вместе с другом решили заказать пиццу с мясом и курицей из столичного ресторана "Мама Italia". Курьер приехал через час. Парни сразу обратили внимание на странную упаковку коробок: их замотали фольгой.

Когда же друзьям удалось добраться до обеда, они увидели отнюдь не аппетитную картину: внутри всё было измазано соусом барбекю, а вместо пиццы лежали лимон и бородинский хлеб. Кроме того, на внутренней стороне коробок маркерами были написаны лозунги "Слава Украине", "Сало Украине", буквы "Z" и "V". Дозвониться до ресторана москвичи не смогли, поэтому обратились в полицию. Правоохранители проводят проверку.

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Евгения Колесникова
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