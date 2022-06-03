Баранец рассказал о возможном ответе России на поставки Украине систем HIMARS

Полковник Виктор Баранец рассказал, как Россия отвечает на поставки Украине РСЗО HIMARS. По словам эксперта, это достаточно серьёзное оружие, которое бьёт на разное расстояние в зависимости от вида боеприпаса.

"Словом, накачка украинской армии западными вооружениями продолжается, и граждане ставят вопрос: почему мы не бьём эти эшелоны с вооружениями? Да нет, получается, что бьём. Вот недавно поступила информация, что ракеты "Калибр" нанесли удар по Бескидскому тоннелю, который соединяет Львовскую область со Словакией", — рассказал эксперт в беседе с радио "Комсомольская правда".