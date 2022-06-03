Баранец рассказал о возможном ответе России на поставки Украине систем HIMARS
Полковник Баранец рассказал, как Россия может ответить на поставки Украине систем HIMARS
Полковник Виктор Баранец рассказал, как Россия отвечает на поставки Украине РСЗО HIMARS. По словам эксперта, это достаточно серьёзное оружие, которое бьёт на разное расстояние в зависимости от вида боеприпаса.
"Словом, накачка украинской армии западными вооружениями продолжается, и граждане ставят вопрос: почему мы не бьём эти эшелоны с вооружениями? Да нет, получается, что бьём. Вот недавно поступила информация, что ракеты "Калибр" нанесли удар по Бескидскому тоннелю, который соединяет Львовскую область со Словакией", — рассказал эксперт в беседе с радио "Комсомольская правда".
Как подчеркнул Баранец, Бескидский тоннель является стратегическим объектом, где в сутки может проходить до ста эшелонов. При этом стоит отметить, что официального подтверждения Минобороны об ударах "Калибром" по этому тоннелю пока не поступало.
Лайф сообщал, что ранее президент США Джо Байден объявил о поставках Киеву РСЗО HIMARS. По его словам, пакет поддержки в области безопасности предоставит украинским военным своевременную и необходимую помощь. При этом замглавы Пентагона не смог пояснить, как США отреагируют на обстрел России из РСЗО. Позже представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бесполезно обсуждать обещания президента Украины Владимира Зеленского не применять американские ракетные системы HIMARS для ударов по целям РФ. А в Кремле в таком случае пригрозили ухудшением ситуации.
ТАСС / Lance Cpl. Dean Gurule / Zuma