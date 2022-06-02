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Опубликовано 2 июня 2022, 17:39

США расширили санкции против России

США ввели санкции против Марии Захаровой и ещё 16 россиян

США расширили санкции против России. В новый чёрный список, опубликованный на сайте американского Минфина, попали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов, его жена и дети.

Всего ограничения вводятся против 23 человек (из них 17 россиян). Также в перечне оказались министр экономического развития Максим Решетников, глава Минтранса Виталий Савельев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, вице-премьер Дмитрий Григоренко, виолончелист и дирижёр Сергей Ролдугин.

Санкции коснулись 16 компаний, в том числе "Северстали", "Севергрупп", Nordgold.

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А ранее сегодня послы Европейского союза утвердили шестой пакет антироссийских санкций. Он предусматривает частичное отложенное эмбарго на нефть из РФ. А вот ограничений против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла вводить не стали, пишут СМИ.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Александра Вишнякова
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