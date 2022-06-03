В Китае разбили надежды Украины на американские РСЗО HIMARS

Реактивные системы залпового огня HIMARS, которые США поставят Украине, не помогут последней добиться перевеса в противостоянии с Россией. Так считает автор статьи в китайской газете Global Times .

"США передают системы Украине сугубо для демонстрации позиции. РСЗО не помогут одержать верх [над Россией] , и сторонам следует это понимать", — подчеркивается в публикации.

По мнению обозревателя, не нужно переоценивать мощность этих орудий, тем более что украинская армия не обучалась обращению с боевыми комплексами, а это существенно снижает возможный эффект от их применения.