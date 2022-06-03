В Китае разбили надежды Украины на американские РСЗО HIMARS
Global Times: Американские РСЗО HIMARS не помогут ВСУ одержать верх над Россией
Реактивные системы залпового огня HIMARS, которые США поставят Украине, не помогут последней добиться перевеса в противостоянии с Россией. Так считает автор статьи в китайской газете Global Times.
"США передают системы Украине сугубо для демонстрации позиции. РСЗО не помогут одержать верх [над Россией], и сторонам следует это понимать", — подчеркивается в публикации.
По мнению обозревателя, не нужно переоценивать мощность этих орудий, тем более что украинская армия не обучалась обращению с боевыми комплексами, а это существенно снижает возможный эффект от их применения.
Ранее президент США Джо Байден объявил о поставках Киеву РСЗО HIMARS. В Белом доме заверили, что украинские власти пообещали не использовать комплексы для нанесения ударов по территории России. Позже представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бесполезно обсуждать обещания президента Украины Владимира Зеленского не применять американские HIMARS для огневой атаки на регионы РФ. А в Кремле в таком случае пригрозили ухудшением ситуации.
Dondi Tawatao / Getty Images