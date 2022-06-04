Россию предупредили об угрозе атаки из Молдавии из-за отвлекающего манёвра США

Изменение позиции США по Украине может быть отвлекающим манёвром для подготовки Молдавского фронта. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Он пояснил, что администрация Байдена больше не может "выжать" из Украины какие-либо неудобства для России. К тому же в Белом доме это прекрасно понимают и трезво оценивают происходящие сегодня события. По его словам, всё это является полным "демонтажом" проекта, который был запущен в начале XX столетия по инициативе правительства Австро-Венгрии.

"Здесь у США два варианта: либо пойти действительно на уступки, либо продолжать настаивать на своём, принимая следующий седьмой пакет или 20-й пакет санкций. И что самое опасное сейчас — попытаться открыть второй фронт войны с Россией с территории Молдавии. Нынешнее изменение позиции может стать отвлекающим манёвром для того, чтобы взять передышку и подготовить Молдавский фронт", — предупредил собеседник Лайфа.