В ФРГ назвали лучших кандидатов на роль посредника между Россией и Украиной

Посредником между Москвой и Киевом в вопросе урегулирования конфликта на Украине могут быть страны, которые были бы приемлемы для обеих сторон. Об этом заявил глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених в интервью порталу T-online.

"Это могут быть те, кто воздержался от осуждения России на заседании Генассамблеи ООН. К примеру, Индия, Китай или ЮАР", — предложил политик.

Он добавил, что сам предпочёл бы роль посредника ООН, однако эту кандидатуру вряд ли одобрит российская сторона. Германия тоже не подойдёт, так как она изначально заняла довольно твёрдую позицию, отметил Мютцених. Он напомнил, что в самом начале спецоперации на Украине власти ФРГ выступили против её проведения и поддержали антироссийские санкции.