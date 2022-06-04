МО РФ: Украинские десантники при отступлении подожгли скит Святогорской лавры

На территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской лавры Украинской православной церкви (УПЦ) произошёл крупный пожар. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Произошёл масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители", — сказано в сообщении. По данным представителей собора, информации о погибших и пострадавших пока нет.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, поджог был произведён украинскими националистами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ при отступлении из города Святогорска ДНР. Как рассказали местные жители, националисты обстреляли деревянные стены из крупнокалиберного пулемёта зажигательными боеприпасами. После этого боевики отправились в сторону подконтрольного украинским войскам села Сидорово.

В ведомстве подчеркнули, что российские военные не ведут боевых действий в этом районе и не ведут огонь по территории Святогорского историко-архитектурного заповедника.

Деревянный скит Всех Святых земли Русской в Святогорске был построен в 2009 году на месте взорванного в 1947 году Всехсвятского храма в традициях русского деревянного зодчества XVI – XVII веков. В строительстве церкви использовали сосновые брёвна, а семнадцать его глав-луковок, увенчанные крестами, покрыты серебристым осиновым лемехом.