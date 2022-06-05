Хамящему Германии украинскому послу призвали закрыть рот

Политолог Александр Дудчак возмутился в беседе с Лайфом, что украинскому послу в Берлине Андрею Мельнику никто не может "закрыть рот". Он счёл настоящим хамством заявления дипломата, назвавшего позором нежелание Германии поставлять Киеву танки Leopard 1 и боевые машины пехоты Marder.

"Это ещё говорит о том, насколько без уважения относятся к Германии. Потому что очевидно даже для Украины, что Германия — страна, не обладающая суверенитетом, действует вопреки своим же интересам. То, что Германия не поставляет виды вооружения, на которых настаивает Украина, это ещё какие-то остатки здравого смысла у руководства Германии остаются. Украинский посол продолжает хамить. Никто ему рот закрыть не может. С ним продолжают встречаться", — пояснил Дудчак.

По его словам, на Украине поверили в собственную исключительность. В качестве примера эксперт вспомнил Арестовича, который пообещал закатить невиданную истерику, но подчеркнул, что такое поведение заметно как на уровне руководства страны, так и в рядах так называемых беженцев, которые демонстрируют хамское поведение жителям принимающих их стран.

Политолог также отметил, что нынешняя Украина насквозь пропитана нацистской идеологией и хамским поведением по отношению ко всем вокруг и будто чувствует себя новогодней ёлкой, под которой все должны водить хоровод и складывать подарки. Дудчак также подчеркнул, что посол Украины хорошо справляется со своей работой, потому что постоянно остаётся на слуху, создавая шикарные инфоповоды.