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Опубликовано 5 июня 2022, 12:43
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Хамящему Германии украинскому послу призвали закрыть рот

Политолог Дудчак возмутился, что хамящему Германии украинскому послу не могут "закрыть рот"

Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Фото © germany.mfa.gov.ua

Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Фото © germany.mfa.gov.ua

Политолог Александр Дудчак возмутился в беседе с Лайфом, что украинскому послу в Берлине Андрею Мельнику никто не может "закрыть рот". Он счёл настоящим хамством заявления дипломата, назвавшего позором нежелание Германии поставлять Киеву танки Leopard 1 и боевые машины пехоты Marder.

"Это ещё говорит о том, насколько без уважения относятся к Германии. Потому что очевидно даже для Украины, что Германия страна, не обладающая суверенитетом, действует вопреки своим же интересам. То, что Германия не поставляет виды вооружения, на которых настаивает Украина, это ещё какие-то остатки здравого смысла у руководства Германии остаются. Украинский посол продолжает хамить. Никто ему рот закрыть не может. С ним продолжают встречаться", — пояснил Дудчак.

По его словам, на Украине поверили в собственную исключительность. В качестве примера эксперт вспомнил Арестовича, который пообещал закатить невиданную истерику, но подчеркнул, что такое поведение заметно как на уровне руководства страны, так и в рядах так называемых беженцев, которые демонстрируют хамское поведение жителям принимающих их стран.

Политолог также отметил, что нынешняя Украина насквозь пропитана нацистской идеологией и хамским поведением по отношению ко всем вокруг и будто чувствует себя новогодней ёлкой, под которой все должны водить хоровод и складывать подарки. Дудчак также подчеркнул, что посол Украины хорошо справляется со своей работой, потому что постоянно остаётся на слуху, создавая шикарные инфоповоды.

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Комментарии политолога связаны с недавним инцидентом, когда посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал историческим позором отказ ФРГ передать Киеву танки и БМП.

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Юлия Архипова
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