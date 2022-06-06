Полк "Азов" признал, что большинство мариупольцев поддерживают Россию

В найденной в Мариуполе секретной документации полка "Азов" обнаружено замечание, согласно которому 70% населения на подконтрольных Киеву территориях Донецкой Народной Республики настроены пророссийски.

"Местное население настроено пророссийски в 70% случаев", — написано в четвёртом абзаце пятой страницы найденного плана подготовки к боевым действиям в Мариуполе и его пригородах.

Как пишет РИА "Новости", бумаги находились на базе полка "Азов", располагающейся неподалёку от 61-й городской школы Мариуполя. Документы являются секретным оперативным планом полка под номером 1/16 и кодовым названием "Шторм". Так, найденная документация помогает понять тщательно проработанный алгоритм боевых действий Украины против Донецкой Народной Республики.