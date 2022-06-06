Полк "Азов" признал, что большинство мариупольцев поддерживают Россию
В найденной в Мариуполе секретной документации полка "Азов" обнаружено замечание, согласно которому 70% населения на подконтрольных Киеву территориях Донецкой Народной Республики настроены пророссийски.
"Местное население настроено пророссийски в 70% случаев", — написано в четвёртом абзаце пятой страницы найденного плана подготовки к боевым действиям в Мариуполе и его пригородах.
Как пишет РИА "Новости", бумаги находились на базе полка "Азов", располагающейся неподалёку от 61-й городской школы Мариуполя. Документы являются секретным оперативным планом полка под номером 1/16 и кодовым названием "Шторм". Так, найденная документация помогает понять тщательно проработанный алгоритм боевых действий Украины против Донецкой Народной Республики.
Напомним, ранее украинское военизированное объединение "Азов" отказалось от символики, стилизованной под знак, который в годы Великой Отечественной войны использовали части войск СС гитлеровской Германии.
ТАСС / Александр Гармаев