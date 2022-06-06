Депутат Бессараб поддержала идею использования маткапитала для лечения детей
Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб одобрила предложение омбудсмена Татьяны Москальковой рассмотреть идею о предоставлении семьям возможности использования средств материнского капитала для оказания ребёнку медпомощи. Об этом она сообщила в беседе с RT.
Бессараб отметила, что этот вопрос неоднократно обсуждался в Госдуме и был поддержан "Единой Россией". Также, по словам депутата, большая часть медицинских услуг в РФ оказывается бесплатно, поэтому важно установить, от чего будет зависеть их оплата в случае с маткапиталом.
"Те вопросы, которые регулируются с помощью благотворительного фонда, можно было бы решать путём привлечения материнского (семейного) капитала. Это очень актуальный вопрос", — заключила парламентарий.
Как писал Лайф ранее, с 1 мая вступил в силу ряд изменений в законодательстве, среди которых был введён запрет на списание денег в счёт погашения потребительских кредитов без согласия заёмщика. Кроме того, изменилась ставка по ипотеке, увеличился максимальный размер одной операции в СБП, а также появилась возможность получения отцами-одиночками материнского капитала.
ТАСС / Сергей Бобылев