Депутат Бессараб поддержала идею использования маткапитала для лечения детей

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб одобрила предложение омбудсмена Татьяны Москальковой рассмотреть идею о предоставлении семьям возможности использования средств материнского капитала для оказания ребёнку медпомощи. Об этом она сообщила в беседе с RT.

Бессараб отметила, что этот вопрос неоднократно обсуждался в Госдуме и был поддержан "Единой Россией". Также, по словам депутата, большая часть медицинских услуг в РФ оказывается бесплатно, поэтому важно установить, от чего будет зависеть их оплата в случае с маткапиталом.

"Те вопросы, которые регулируются с помощью благотворительного фонда, можно было бы решать путём привлечения материнского (семейного) капитала. Это очень актуальный вопрос", — заключила парламентарий.