Как Россия может наказать Болгарию, Черногорию и Македонию за срыв полёта Лаврова Журналист Игорь Мальцев — о нелёгкой цене рабства Болгарии, Македонии и Черногории перед "старшими товарищами" и почему ответ может почувствовать простой народ, а не политики. 180848 180848 Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Пока мы думали, что нынче международные отношения пробили дно, наши "партнёры" умудрились внезапно улететь на минус сотый этаж подвала. Краткая фабула: Сергей Лавров отправлялся на переговоры в Сербию, как вдруг наши "славянские братушки" — Болгария, Черногория и Северная Македония — закрыли своё небо для прохождения самолёта с правительственной делегацией РФ.

Это что-то совсем новенькое в мировой дипломатии — запрещать дипломатам перемещаться. Сам Сергей Лавров трактует ситуацию как страх перед его выступлением в Белграде, в ходе которого могут посыпаться многие фейки, которыми кормят европейскую публику. И про то, кто именно заминировал порты, и про то, откуда должно идти зерно. И вообще…

— Там (на Западе. — Прим. Лайфа) всё больше и больше боятся правды, пытаются уйти в некую выдуманную, фейковую реальность, которой заполняются экраны соцсетей и любые информационные ресурсы. Там хотят свою электоральную задачу решать через оболванивание своего избирателя. Брюссель решает, что именно он будет вершить судьбы всех стран Европы. Лишний раз показывает, чего на самом деле стоит тот статус, которого добиваются претенденты на присоединение к ЕС, — сказал он.

Нам ещё видится страх и ненависть соседей Сербии. Внезапно у Сербии появились конкурентные преимущества, в том числе и по русскому газу, и им нужно срочно разрушить любые связи, которые возникают по линии Белград – Москва.

При этом стало окончательно понятно, что эти страны уже совершенно не самостоятельны в своих решениях. Ведь они внезапно осмелели только после того, как получили обещания от США по сжиженному газу, в частности Болгария. Не удивлюсь, что и закрыть небо синхронно им тоже подсказали "старшие товарищи".

Но всё это выглядит как многие другие санкционные решения в ЕС — какая-то извращённая тяга к политическому самоубийству. Оборвать все связи, наплевать в колодец, сжечь мост. Зачем? Только потому, что дядя из Вашингтона попросил? Странно. Это как с переговорами Москвы с Киевом. Как выяснилось, все попытки переговорного процесса на украинской стороне торпедировались именно "старшими товарищами" с самыми печальными последствиями именно для украинского народа. Но кого это волнует?

Несмотря на то что Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на срыв его поездки в Белград, последствия будут, мелкие американские подпевалы получат своё.

Ну, во-первых, напротив названий этих стран Россия поставила уже в своём "молескине" большой и жирный крест. Теперь не удастся прибежать им что-то просить: начиная с зерновых, заканчивая энергией и металлами. В ответ будет только уверенный кукиш.

Какие могут быть неформальные шаги по постановке оборзевших на место? Я думаю, нам это скоро предстоит узнать. Наши парламентарии уже призывают это сделать. Правда, не озвучивают конкретику. Возможно, они тайной операцией вернут Гельмана в Черногорию, чтобы он им окончательно угробил культурку. Но бог с этой культуркой. Там полно недвижимости россиян, равно как и в Болгарии. Помните, одно время все эфиры были забиты рекламой: "Покупайте квартиры в Болгарии". Есть вариант полностью обрушить местный рынок недвижимости.

Точечными экономическими уколами вообще уничтожить их экономику окончательно. Никаких экономических связей. Если остались дипломаты этих стран в Москве, выгнать всех вплоть до двенадцатого секретаря и офис-менеджера. Не о чем нам больше переговариваться, полный игнор. Рассматривать на карте мира эти страны как пустое место, где плещется вода. Решить раз и навсегда судьбу трубопроводов на востоке Болгарии. Никаких больше болгарских консервов на Ozon. С Северной Македонией вообще не о чем разговаривать. Если страна меняет своё название по требованию соседей, то это и не страна вовсе, а недоразумение.

И если кто-нибудь в России опять начнёт что-то бубнить про "славянских братушек" — плюньте ему в морду, пожалуйста. Нет у России никаких "братушек". Есть армия и флот.

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Авторы Игорь Мальцев