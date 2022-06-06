Нежелание ФРГ поставлять Киеву танки объяснили страхом, что техника будет брошена

ВСУ уже давно используют немецкие поставки военной техники, и сейчас ФРГ заявляет о нежелании поставлять Незалежной новый пакет военной помощи, потому что украинские войска, отступая, бросят и эту технику, которую в результате по винтику разберут ВС РФ. Об этом в беседе с РИА ФАН заявил политолог и публицист Юрий Кот.

Он уверен, что главное опасение Германии заключается в том, что немецкое вооружение может оказаться в руках как ополчения ЛНР и ДНР, так и Российской армии.

"Все эти "Джавелины" и гаубицы, которые ВСУ так сейчас ждут, будут в итоге брошены отступающими украинскими войсками и по винтику разобраны нашими умельцами", — пояснил Кот.

Также, по мнению политолога, заявляя об отказе от поставок Украине вооружения, Германия блефует, потому что "немецкие танки уже воюют в зоне боевых действий и убивают людей" несмотря на то, что это всего лишь "старые советские образцы".