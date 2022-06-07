Армия Белоруссии начала подготовку к переходу с мирного на военное время

В Вооружённых силах Белоруссии начались тренировки по переходу с мирного на военное время. Об этом информировала во вторник пресс-служба ведомства. В сообщении говорится, что занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.