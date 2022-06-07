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Опубликовано 7 июня 2022, 08:51
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Армия Белоруссии начала подготовку к переходу с мирного на военное время

В Вооружённых силах Белоруссии начались тренировки по переходу с мирного на военное время. Об этом информировала во вторник пресс-служба ведомства. В сообщении говорится, что занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.

"Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время", — отмечает Минобороны РБ.

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Ранее стало известно, что Министерство обороны Белоруссии намерено создать южную группировку войск. Формирование оперативного командования является комплексной задачей по реагированию на угрозы безопасности, которые возникают на этом направлении. Кроме того, в республике по поручению президента Александра Лукашенко будет создано народное ополчение.

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Минобороны Республики Беларусь / Telegram

Алексей Берковиц
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