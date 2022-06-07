Армия Белоруссии начала подготовку к переходу с мирного на военное время
В Вооружённых силах Белоруссии начались тренировки по переходу с мирного на военное время. Об этом информировала во вторник пресс-служба ведомства. В сообщении говорится, что занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.
"Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время", — отмечает Минобороны РБ.
Ранее стало известно, что Министерство обороны Белоруссии намерено создать южную группировку войск. Формирование оперативного командования является комплексной задачей по реагированию на угрозы безопасности, которые возникают на этом направлении. Кроме того, в республике по поручению президента Александра Лукашенко будет создано народное ополчение.