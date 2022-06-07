Зеленский обвинил Запад в неэффективности антироссийских санкций

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции Запада против России не подействовали на позицию Москвы, а также раскритиковал партнёров Киева за призывы к прекращению огня без определённых условий. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

"Он добавил, что западные санкции "не особо подействовали на позицию России", и раскритиковал партнёров Киева за призывы к прекращению огня в конфликте без обозначения условий. В частности, чтобы Москва прекратила наступление", — говорится в статье газеты, которая организовала видеоконференцию с выступлением Зеленского.

Украинский лидер также заявил, что некоторые страны, с одной стороны, поддерживают Украину, а с другой — "что можно сделать, чтобы ослабить санкции", чтобы бизнес не страдал.