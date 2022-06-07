Зеленский обвинил Запад в неэффективности антироссийских санкций
Зеленский заявил, что санкции Запада не подействовали на позицию России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции Запада против России не подействовали на позицию Москвы, а также раскритиковал партнёров Киева за призывы к прекращению огня без определённых условий. Об этом сообщает британская газета Financial Times.
"Он добавил, что западные санкции "не особо подействовали на позицию России", и раскритиковал партнёров Киева за призывы к прекращению огня в конфликте без обозначения условий. В частности, чтобы Москва прекратила наступление", — говорится в статье газеты, которая организовала видеоконференцию с выступлением Зеленского.
Украинский лидер также заявил, что некоторые страны, с одной стороны, поддерживают Украину, а с другой — "что можно сделать, чтобы ослабить санкции", чтобы бизнес не страдал.
Ранее Лайф рассказывал, что на Западе признали, что Путин ударил по самому больному месту Европы. Ограничительные меры против России раскололи Европейский союз, ведь страны "устали от санкций".