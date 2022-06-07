В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ

В Госдуму внесли проект закона о штрафах до 500 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юрлиц за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Документ доступен в электронной базе нижней палаты парламента.

Так, предлагается признать утратившей силу статью 6.21 КоАП РФ, которая ранее регулировала штрафы за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Вместо неё может быть введена статья 6.37 "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений". Она распространит наказание на случаи, касающиеся не только детей, но и взрослых.

Предполагаются штрафы в размере от 40 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 500 тысяч рублей для должностных лиц, от одного до пяти миллионов рублей для юридических лиц. За пропаганду среди детей предлагается наказывать строже: граждан штрафом в размере от 50 до 100 тысяч рублей, должностных лиц — в размере 500 тысяч рублей, юридических лиц — в размере пяти миллионов рублей.