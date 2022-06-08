Ставропольский край и Антрацитовский район ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве

Ставропольский край откликнулся на призыв президента России Владимира Путина, присоединившись к большой работе по помощи республикам Донбасса. Об этом написал на страничке во "ВКонтакте" глава региона Владимир Владимиров. По его словам, Ставрополье и Антрацитовский район ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве.

В первую очередь российский регион поможет республике кадрами, направив в Антрацит медиков, а также специалистов в области жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства. Будут помогать и по другим направлениям.

"Мы готовы поддержать район семенами зерновых и удобрениями для новой посевной. Проблем с этими ресурсами в крае нет, мы обеспечены сверх потребности. Будем укреплять связи в торговой и гуманитарной сферах. На реализацию планов развития Ставрополья это никак не повлияет. Все они будут выполняться в полном объёме, с полным финансированием", — проинформировал Владимиров.

Губернатор Ставрополья уже посетил Антрацитовский район ЛНР и пообщался с местными жителями. Они рассказали, что с 90-х годов развитие их региона практически остановилось. Территория была донором, из которой выкачивались ресурсы, "а взамен — ноль". Натерпелись антрацитовцы и политики насильной украинизации русскоязычного населения, и прессинга со стороны националистов.

"Сейчас район и город — это глубокий тыл, и здесь есть сильный запрос на восстановление мирной жизни", — отметил глава Ставрополья.