В Москве открылась регистрация на июльский ночной велофестиваль С 10 июня можно зарегистрироваться на ночной июльский велофестиваль на сайте Московского транспорта. Департамент транспорта Москвы

В Москве открылась регистрация на ночной велофестиваль, который пройдёт 9 июля. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. А с сегодняшнего дня на сайте Московского транспорта она стала доступна.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем привлекать москвичей к здоровому образу жизни. 9 июля проведём ночной велофестиваль. Он приурочен ко Дню московского транспорта, так как в Москве на велосипеде всё чаще ездят по делам, а не для прогулок. Приглашаем всех участвовать, проехать по вечерней Москве на велосипеде в компании единомышленников особенно приятно, — отметил Ликсутов.

Маршрут пройдёт через Лужнецкую и Фрунзенскую набережные, благоустроенные по программе "Мой район".

Фото © Департамент транспорта Москвы

Сбор участников 9 июля начнётся в 18:30 на Суворовской площади, колонна перейдёт к движению в 20:00. "Дресс-код этого года — "неоновая вечеринка". Готовьте светоотражатели, флуоресцентную одежду и светящиеся украшения", — сообщили в Департаменте транспорта столицы.

В мае город принял дневной заезд на велосипедах — желающие проехали по Садовому кольцу. Ведь символичный первый старт велогонки на Садовом кольце был дан ещё в 1920 году. С тех пор это мероприятие постоянно успешно трансформировалось, несмотря на разные периоды истории. В мае участники эстафеты проехали 109 километров по кругу и вокруг самых знакомых мест столицы. Дистанция стала проверкой для тех, кто хочет оставить на трассе все свои силы и выжать максимум из собственного велосипеда. А все остальные попробовали себя в велозаезде на 47 километров в Крылатских Холмах. Две площадки стали пионерами этого года после двухлетнего перерыва. Традиционный Московский веломарафон состоится 17 сентября в "Лужниках".

Фото © Департамент транспорта Москвы

Московский велофестиваль стал ежегодным праздником, который проводится в столице в поддержку развития велосипедной культуры, профильного сообщества людей, выбирающих активный образ жизни. С 2020 года он получил международный статус и привлёк к себе внимание велосипедистов со всего мира, тогда заезд прошёл в онлайн-режиме. В нём участвовало около пяти тысяч человек из 21 города России и шести стран мира.

Авторы Альбина Александрова