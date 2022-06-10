Шольц исключил отмену санкций против России сразу после завершения "Операции Z"

Западные антироссийские санкции не будут отменены сразу после завершения вооружённого конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, для снятия ограничений нужны нормализация политической ситуации и соглашение между странами, обеспечивающее суверенитет Незалежной.

"Санкции, которые мы ввели, — а сейчас это шестой пакет рестрикций — и санкции всех других стран — это не то, что закончится, когда завершится война", — сказал он на пресс-конференции в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем.

Шольц назвал обязательным условием изменение ситуации и улучшение обстановки. В частности, чтобы у России появилось понимание, что она не может "диктовать условия мира Украине", а должна вести с ней диалог, отметил канцлер. По его словам, страны должны договориться о соглашении, в котором будут гарантированы территориальная целостность и суверенитет Незалежной.