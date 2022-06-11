В Госдуме рассказали, когда Запад перестанет выкручивать руки Сербии

Сербия стала одной из стран, отказавшейся поддержать санкции против России. При этом на государство регулярно оказывают давление западные партнёры и требуют присоединиться к ограничениям. Депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с Лайфом рассказал, как долго будет длиться этот натиск и можно ли ему противостоять.

"Сербию сломать можно. Надо понимать, что Сербия в сложнейшем положении. Сербия — это не Россия, которая может защитить себя и экономически, и политически, и в военном отношении. Поэтому мы всегда с пониманием относимся к позиции Сербии и очень уважаем за её мужество. Ей очень непросто занимать такую позицию сегодня, под этим шквалом антироссийского давления, выкручивания рук и шантажа, которому она подвергается", — подчеркнул парламентарий.

По его словам, это давление на Белград будут оказывать до тех пор, пока Запад не осознает неэффективность санкций против России, о чём неоднократно заявляла и Сербия. Морозов считает, что воздействие на сербское государство прекратится, но не в скором времени.

"Прозрение рано или поздно наступит: сербы об этом как раз говорят, что вся эта политика в конечном итоге абсолютно бессмысленна. Но ещё раз повторю, что не нужно предполагать, что это давление на Сербию прекратится в ближайшее время. Пока будут санкции в отношении России, будет давление и на Сербию", — резюмировал народный избранник.