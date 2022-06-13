В Нигерии водитель спас сотни жизней, отогнав на пустырь горящий бензовоз
В Нигерии водитель отогнал на пустырь горящий бензовоз, чтобы спасти сотни человек
В Африке появился свой супергерой — "капитан Нигерия", "человек года". Именно так жители города Агбархо в соцсетях прозвали простого водителя цистерны, который предотвратил страшную трагедию, сообщает портал Punch.
Водитель отгоняет горящий бензовоз на пустырь, тем самым спасая сотни человек. Видео © Twitter / Emeka Gift Official
В момент, когда вспыхнул бензовоз, Эджиро Отариго, рискуя собственной жизнью, отогнал его из густонаселённого района. Изначально мужчина хотел направить полыхающий тягач к реке, но успел дотянуть только до ближайшего пустыря. Таким образом, благодаря отважному поступку Эджиро удалось предотвратить сотни жертв.
К слову, "капитану Нигерии" было чем рисковать: его супруга сейчас находится на девятом месяце беременности. Причины возгорания цистерны теперь предстоит выяснить сотрудникам экстренных служб.
Ранее Лайф рассказывал, что во Владивостоке очевидцы спасли повисшего под потолком спорткомплекса рабочего. Присутствовавшие быстро сориентировались, нашли и натянули тент, на который мужчина через несколько мгновений успешно приземлился и на радостях тут же обнял одного из своих спасителей.
Twitter / Emeka Gift Official