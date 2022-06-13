В Нигерии водитель спас сотни жизней, отогнав на пустырь горящий бензовоз

В Африке появился свой супергерой — "капитан Нигерия", "человек года". Именно так жители города Агбархо в соцсетях прозвали простого водителя цистерны, который предотвратил страшную трагедию, сообщает портал Punch.

Водитель отгоняет горящий бензовоз на пустырь, тем самым спасая сотни человек. Видео © Twitter / Emeka Gift Official

В момент, когда вспыхнул бензовоз, Эджиро Отариго, рискуя собственной жизнью, отогнал его из густонаселённого района. Изначально мужчина хотел направить полыхающий тягач к реке, но успел дотянуть только до ближайшего пустыря. Таким образом, благодаря отважному поступку Эджиро удалось предотвратить сотни жертв.

К слову, "капитану Нигерии" было чем рисковать: его супруга сейчас находится на девятом месяце беременности. Причины возгорания цистерны теперь предстоит выяснить сотрудникам экстренных служб.