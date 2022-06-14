Эксперт объяснил, почему Киев усилил мощь и частоту обстрелов Донецка
Политолог Кот назвал причину, по которой Киев с особой силой обстреливает Донецк
Обстреливая Донецк, как никогда раньше, Запад пытается защитить своих наёмников, которые могут быть отправлены на публичный суд в городе, а впоследствии на казнь. Об этом в беседе с РИА ФАН рассказал политолог и публицист Юрий Кот.
"Западные страны намерены помешать наглядной демонстрации того, как его представители в составе ВСУ убивали русских людей. Нам же со своей стороны нужно бить по местам, откуда стреляют из орудий по Донецку", — уверен эксперт.
По его словам, предназначенное для применения на поле боя западное оружие, которым так хвалилась Украина, используется с целью уничтожения жилых кварталов в Донецке. Снаряды различного калибра прилетают "туда, где обстрелов никогда не было", из-за чего снова гибнут невинные дети. Такие действия, считает Кот, связаны с желанием Запада повлиять на публичный суд над иностранными наёмниками.
Напомним, 13 июня в ДНР заявили, что Донецк подвергся самому мощному обстрелу за всё время конфликта — удары продолжались в течение шести часов с интервалом в несколько минут. За день по городу было выпущено свыше ста снарядов, ВСУ использовали артиллерию натовского калибра 155 мм. В результате погибло пять мирных жителей, ещё 39 получили ранения. ДНР запросила дополнительную помощь у России.
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