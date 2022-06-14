Эксперт объяснил, почему Киев усилил мощь и частоту обстрелов Донецка

Обстреливая Донецк, как никогда раньше, Запад пытается защитить своих наёмников, которые могут быть отправлены на публичный суд в городе, а впоследствии на казнь. Об этом в беседе с РИА ФАН рассказал политолог и публицист Юрий Кот.

По его словам, предназначенное для применения на поле боя западное оружие, которым так хвалилась Украина, используется с целью уничтожения жилых кварталов в Донецке. Снаряды различного калибра прилетают "туда, где обстрелов никогда не было", из-за чего снова гибнут невинные дети. Такие действия, считает Кот, связаны с желанием Запада повлиять на публичный суд над иностранными наёмниками.