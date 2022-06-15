Абрамченко предупредила о наступлении в Европе "не очень зелёных» времён

Российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в Европе наступают "не очень зелёные" времена из-за отказа некоторых стран от российских энергоносителей.

"Если Великобритания всерьёз задумалась о том, что нужно открывать шахты, закрытые Маргарет Тэтчер и срочно искать, где обучить шахтеров непростому ремеслу, то, конечно, ни о какой зелёной повестке говорить не приходится", — сказала Абрамченко в интервью РБК.

В России же, как добавила она, правительство продолжает финансировать все программы по национальному проекту "Экология", в том числе это субсидирование перехода частных домов с угольного отопления на газ или электричество. Общий бюджет нацпроекта на 2022 год — около 800 млрд рублей.

В то же время она признаёт, что "времена действительно непростые" из-за отказа ряда западных стран от российского газа и других товаров. В связи с этим правительство пошло навстречу бизнесу и отодвинуло часть требований по снижению выбросов.