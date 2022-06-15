ГД приняла законопроект об упрощённой выдаче вида на жительство зарубежным IT-специалистам

Госдума приняла в третьем — окончательном — чтении правительственный законопроект, благодаря которому иностранные IT-специалисты смогут получить вид на жительство по упрощённой процедуре.

Чтобы получить ВНЖ, иностранец должен прожить не менее одного года по разрешению на временное проживание, однако некоторые категории граждан могут получить его по упрощённой процедуре. Cогласно проекту нового закона, это может распространяться на IT-специалистов, а также их супругов, детей и других членов семей. Помимо этого документ отменяет обязательное наличие патента на работу для этой категории иностранцев.

Но вид на жительство может быть аннулирован, если в течение 30 рабочих дней со дня расторжения трудового договора с аккредитованной организацией иностранный IT-специалист не заключил новый, а также в случае, если государственная аккредитация у данной компании приостановлена. Согласно закону, президент сможет своими указами определять особенности правового положения отдельных категорий иностранных граждан.