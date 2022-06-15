Глава Пентагона заявил о переломном моменте на поле боя на Украине
Глава Пентагона заявил о переломном моменте на поле боя на Украине
Для украинских властей наступает переломный момент с точки зрения обстановки на поле боя, заявил глава Минобороны США Ллойд Остин, в связи с чем призвал активизировать военную помощь Киеву.
Выступая на проходящей в Брюсселе встрече западной группы по координации оказания содействия Украине, он отметил, что присутствующие собрались из-за "непоколебимой решимости" предоставить Незалежной средства для самообороны. По его словам, США и их партнёрам ни в коем случае "нельзя сбавлять обороты" на этом направлении.
"Ставки слишком высоки. Украина переживает переломный момент на поле боя", — заявил Остин, отметив, что "нельзя недооценивать вызов, с которым сталкивается Украина".
По мнению министра, США и союзным странам необходимо активизироваться в рамках "общей приверженности самообороне Украины", а также "приложить ещё больше усилий для того, чтобы Украина могла защищаться".
Как уже писал Лайф, Вашингтон обеспокоен "страданиями", которые сейчас испытывают Вооружённые силы Украины. По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, Штаты работают "в режиме 24/7" над тем, чтобы обеспечить их всем необходимым.
Getty Images / Chip Somodevilla