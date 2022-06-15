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Опубликовано 15 июня 2022, 14:50
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Глава Пентагона заявил о переломном моменте на поле боя на Украине

Глава Пентагона заявил о переломном моменте на поле боя на Украине

Для украинских властей наступает переломный момент с точки зрения обстановки на поле боя, заявил глава Минобороны США Ллойд Остин, в связи с чем призвал активизировать военную помощь Киеву.

Выступая на проходящей в Брюсселе встрече западной группы по координации оказания содействия Украине, он отметил, что присутствующие собрались из-за "непоколебимой решимости" предоставить Незалежной средства для самообороны. По его словам, США и их партнёрам ни в коем случае "нельзя сбавлять обороты" на этом направлении.

"Ставки слишком высоки. Украина переживает переломный момент на поле боя", — заявил Остин, отметив, что "нельзя недооценивать вызов, с которым сталкивается Украина".

По мнению министра, США и союзным странам необходимо активизироваться в рамках "общей приверженности самообороне Украины", а также "приложить ещё больше усилий для того, чтобы Украина могла защищаться".

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Как уже писал Лайф, Вашингтон обеспокоен "страданиями", которые сейчас испытывают Вооружённые силы Украины. По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, Штаты работают "в режиме 24/7" над тем, чтобы обеспечить их всем необходимым.

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Getty Images / Chip Somodevilla

Николь Вербер
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