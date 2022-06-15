В Совфеде заявили о нарастающих темпах сдачи Киевом подконтрольных территорий

Нарастающие темпы сдачи Киевом украинских территорий говорят о том, что успех российской операции неизбежен. Такое мнение выразил в среду председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в своём Telegram-канале.

"Темпы сдачи территорий украинскими властями нарастают. Уже не формируются новые добровольческие националистические батальоны, не пополняются новыми силами уже существующие", — обратил внимание сенатор.

По словам Бондарева, сколько бы западные страны ни накачивали ВСУ и нацбатальоны оружием, исход их противостояния с Российской армией предрешён, и это понимают во всём мире. Неслучайно призывы к переговорам звучат уже не только со стороны нейтральных государств, но и тех, кто прежде сам осуществлял оружейные поставки Киеву. Речь, вероятно, идёт, в том числе, о Франции, президент которой ранее призвал Украину к переговорам с Москвой. Член Совфеда считает, что такие призывы к миру будут усиливаться, поскольку другие страны опасаются потом "ассоциироваться в глазах широкой общественности с разжигателями войны".

"В любом случае, какой бы мотивацией ни руководствовались западные государственные деятели в призывах Украины к переговорам, мы рады самому факту этих разумных воззваний", — заключил Бондарев.