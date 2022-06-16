Зеленский перепутал премьер-министров Албании и Черногории
Президент Украины Владимир Зеленский перепутал премьер-министров Албании Эди Раму и Черногории Дритана Абазовича. У себя на странице в соцсетях украинский лидер умудрился поменять местами иностранных политиков, которые накануне посетили Киев.
Зеленский поменял местами премьер-министров Албании и Черногории. Скриншот © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Владимир Зеленский
"Международные партнёры продолжают приезжать на Украину. И это важная демонстрация поддержки нашему народу. Сегодня я встретился с премьер-министром Албании Дританом Абазовичем и премьером Черногории Эди Рамой", — написал Зеленский по-английски.
Однако позднее появилась новая запись — на этот раз она была сделана не только на английском, но и на украинском языке, причём с исправленными грамматическими и фактическими ошибками. На этот раз премьер-министры Албании Эди Рама и Черногории Дритан Абазович заняли свои законные места.
Ранее Лайф писал, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя разоблачил лицемерный поступок Зеленского. Российский дипломат указал, что свидетельства о последних обстрелах территорий Донбасса опровергают слова украинского лидера о незаинтересованности Киева в обстрелах гражданских лиц.
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / zelenskiy_official