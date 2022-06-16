Зеленский перепутал премьер-министров Албании и Черногории

Президент Украины Владимир Зеленский перепутал премьер-министров Албании Эди Раму и Черногории Дритана Абазовича. У себя на странице в соцсетях украинский лидер умудрился поменять местами иностранных политиков, которые накануне посетили Киев.

Зеленский поменял местами премьер-министров Албании и Черногории. Скриншот © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Владимир Зеленский

"Международные партнёры продолжают приезжать на Украину. И это важная демонстрация поддержки нашему народу. Сегодня я встретился с премьер-министром Албании Дританом Абазовичем и премьером Черногории Эди Рамой", — написал Зеленский по-английски.

Однако позднее появилась новая запись — на этот раз она была сделана не только на английском, но и на украинском языке, причём с исправленными грамматическими и фактическими ошибками. На этот раз премьер-министры Албании Эди Рама и Черногории Дритан Абазович заняли свои законные места.