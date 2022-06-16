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Опубликовано 16 июня 2022, 03:54

Зеленский перепутал премьер-министров Албании и Черногории

Президент Украины Владимир Зеленский перепутал премьер-министров Албании Эди Раму и Черногории Дритана Абазовича. У себя на странице в соцсетях украинский лидер умудрился поменять местами иностранных политиков, которые накануне посетили Киев.

Зеленский поменял местами премьер-министров Албании и Черногории. Скриншот © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Владимир Зеленский

Зеленский поменял местами премьер-министров Албании и Черногории. Скриншот © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Владимир Зеленский

"Международные партнёры продолжают приезжать на Украину. И это важная демонстрация поддержки нашему народу. Сегодня я встретился с премьер-министром Албании Дританом Абазовичем и премьером Черногории Эди Рамой", — написал Зеленский по-английски.

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Однако позднее появилась новая запись — на этот раз она была сделана не только на английском, но и на украинском языке, причём с исправленными грамматическими и фактическими ошибками. На этот раз премьер-министры Албании Эди Рама и Черногории Дритан Абазович заняли свои законные места.

Ранее Лайф писал, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя разоблачил лицемерный поступок Зеленского. Российский дипломат указал, что свидетельства о последних обстрелах территорий Донбасса опровергают слова украинского лидера о незаинтересованности Киева в обстрелах гражданских лиц.

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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / zelenskiy_official

Иван Косицын
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