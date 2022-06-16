Выбравшиеся с "Азота" женщины рассказали об иностранных наёмниках на комбинате

"Много наёмников, очень много. Сколько их было, не знаю, они держались отдельно от остальных. Разговаривали в основном друг с другом и на английском языке. И на других иностранных языках", — рассказала Анна РИА "Новости".

Она вместе с невесткой и детьми в возрасте двух, пяти и восьми лет укрывалась на территории "Азота" два месяца. Женщина пришла туда 5 апреля, после того, как в их дом попал снаряд. По словам Анны, украинские военные не разрешали мирным гражданам покидать комбинат. Они объясняли, что снаружи опасно, так как идёт "зачистка". Мужу и брату Анны, которые хотели привезти женщинам и детям продукты, бойцы ВСУ зайти на территорию завода не разрешали. 10 июня, когда военные отвлеклись, девушки воспользовались ситуацией, схватили детей и сбежали. Там их встретил муж Анны. Сейчас семья приходит в себя, они разместились в селе Новая Астрахань.