Выбравшиеся с "Азота" женщины рассказали об иностранных наёмниках на комбинате
В Северодонецке на химкомбинате "Азот" вместе с украинскими военными находится большое число иностранных наёмников. Об этом рассказали женщины, которым удалось выбраться из бомбоубежища завода.
"Много наёмников, очень много. Сколько их было, не знаю, они держались отдельно от остальных. Разговаривали в основном друг с другом и на английском языке. И на других иностранных языках", — рассказала Анна РИА "Новости".
Она вместе с невесткой и детьми в возрасте двух, пяти и восьми лет укрывалась на территории "Азота" два месяца. Женщина пришла туда 5 апреля, после того, как в их дом попал снаряд. По словам Анны, украинские военные не разрешали мирным гражданам покидать комбинат. Они объясняли, что снаружи опасно, так как идёт "зачистка". Мужу и брату Анны, которые хотели привезти женщинам и детям продукты, бойцы ВСУ зайти на территорию завода не разрешали. 10 июня, когда военные отвлеклись, девушки воспользовались ситуацией, схватили детей и сбежали. Там их встретил муж Анны. Сейчас семья приходит в себя, они разместились в селе Новая Астрахань.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев сорвал эвакуацию гражданских с блокированного комбината "Азот". По данным ведомства, во время открытия гумкоридора были зафиксированы многочисленные нарушения режима прекращения огня. Из промзоны предприятия вёлся беспорядочный огонь по жилым кварталам Северодонецка.
Wikipedia / NikolaSkuridin