В ГД предлагают расширить список товаров для оплаты в рублях недружественными странами

В Государственной думе предлагают расширить перечень российских товаров, реализуемых недружественным странам в рублях. С такой инициативой выступил депутат парламента Иван Сухарев. Соответствующее обращение уже направлено на имя главы кабмина Михаила Мишустина, передаёт RT.

В письме он напомнил о шестом пакете санкций, введённом Евросоюзом, и сообщил, что совместными усилиями российских властей принимаются все возможные меры по обеспечению финансовой стабильности. В числе этих мер — и разработка ответных санкций.

В рамках данного ответа законодатель предлагает расширить перечень российских товаров, реализумых недружественным государствам в рублях. В частности, речь идёт о пересмотре договоров на экспорт инертных газов, урана, древесины, удобрений, зерна, редкоземельных металлов, морских живых ресурсов и других.