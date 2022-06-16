В ГД предлагают расширить список товаров для оплаты в рублях недружественными странами
В Государственной думе предлагают расширить перечень российских товаров, реализуемых недружественным странам в рублях. С такой инициативой выступил депутат парламента Иван Сухарев. Соответствующее обращение уже направлено на имя главы кабмина Михаила Мишустина, передаёт RT.
В письме он напомнил о шестом пакете санкций, введённом Евросоюзом, и сообщил, что совместными усилиями российских властей принимаются все возможные меры по обеспечению финансовой стабильности. В числе этих мер — и разработка ответных санкций.
В рамках данного ответа законодатель предлагает расширить перечень российских товаров, реализумых недружественным государствам в рублях. В частности, речь идёт о пересмотре договоров на экспорт инертных газов, урана, древесины, удобрений, зерна, редкоземельных металлов, морских живых ресурсов и других.
А ранее в Госдуме предложили запретить "недружественным" странам заниматься "азартным бизнесом" России. Инициатива может затронуть двух крупных российских букмекеров. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, изменения весьма актуальны в условиях усиливающегося санкционного давления в отношении России.
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