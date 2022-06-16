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Опубликовано 16 июня 2022, 10:30

В Кремле почти не рассчитывают на возобновление переговоров с Киевом

Песков: Переговоры между Россией и Украиной застопорились

Рассчитывать на продолжение застопорившихся переговоров между Россией и Украиной можно с большим трудом. Такое мнение озвучил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, говорить о возобновлении переговорного процесса особенно трудно на фоне угроз с украинской стороны, в том числе относительно удара по Крымскому мосту.

"Пока ни на этом фоне, ни на ином вообще на продолжение переговоров рассчитывать можно с трудом. Сейчас всё это застопорилось", — сказал представитель Кремля.

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К слову, Песков и ранее отмечал, что встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского невозможна, так как Киев вышел из переговоров. По его словам, подобная встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена.

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Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Алексей Берковиц
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