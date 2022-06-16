В Кремле почти не рассчитывают на возобновление переговоров с Киевом

Рассчитывать на продолжение застопорившихся переговоров между Россией и Украиной можно с большим трудом. Такое мнение озвучил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, говорить о возобновлении переговорного процесса особенно трудно на фоне угроз с украинской стороны, в том числе относительно удара по Крымскому мосту.

"Пока ни на этом фоне, ни на ином вообще на продолжение переговоров рассчитывать можно с трудом. Сейчас всё это застопорилось", — сказал представитель Кремля.