В Кремле почти не рассчитывают на возобновление переговоров с Киевом
Песков: Переговоры между Россией и Украиной застопорились
Рассчитывать на продолжение застопорившихся переговоров между Россией и Украиной можно с большим трудом. Такое мнение озвучил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, говорить о возобновлении переговорного процесса особенно трудно на фоне угроз с украинской стороны, в том числе относительно удара по Крымскому мосту.
"Пока ни на этом фоне, ни на ином вообще на продолжение переговоров рассчитывать можно с трудом. Сейчас всё это застопорилось", — сказал представитель Кремля.
К слову, Песков и ранее отмечал, что встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского невозможна, так как Киев вышел из переговоров. По его словам, подобная встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена.
Агентство "Москва" / Сергей Киселёв