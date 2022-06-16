Лавров рассказал, как Украина сбывает западное вооружение на чёрном рынке

Переносные зенитные ракетные комплексы Stinger ("Стингер") и противотанковые комплексы Javelin ("Джавелин"), которые страны НАТО поставили на Украину, уже продаются на чёрном рынке. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ на полях Петербургского международного экономического форума.

"Они всплыли и в Албании, и в Косове, об этом в открытую говорится, и продаются со скидкой, так сказать. В общем, идёт процесс освоения чёрного рынка", — отметил он.