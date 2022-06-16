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Опубликовано 16 июня 2022, 14:48

Лавров рассказал, как Украина сбывает западное вооружение на чёрном рынке

Глава МИД Лавров: Поставленные на Украину Stinger и Javelin уже продаются на чёрном рынке

Переносные зенитные ракетные комплексы Stinger ("Стингер") и противотанковые комплексы Javelin ("Джавелин"), которые страны НАТО поставили на Украину, уже продаются на чёрном рынке. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ на полях Петербургского международного экономического форума.

"Они всплыли и в Албании, и в Косове, об этом в открытую говорится, и продаются со скидкой, так сказать. В общем, идёт процесс освоения чёрного рынка", — отметил он.

Ранее Лавров в очередной раз призвал США и НАТО одуматься и прекратить поставки оружия на Украину. По словам министра, жители Незалежной нуждаются не в "Стингерах и "Джавелинах", а в решении неотложных гуманитарных вопросов.

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц
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