Лавров рассказал, как Украина сбывает западное вооружение на чёрном рынке
Глава МИД Лавров: Поставленные на Украину Stinger и Javelin уже продаются на чёрном рынке
Переносные зенитные ракетные комплексы Stinger ("Стингер") и противотанковые комплексы Javelin ("Джавелин"), которые страны НАТО поставили на Украину, уже продаются на чёрном рынке. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ на полях Петербургского международного экономического форума.
"Они всплыли и в Албании, и в Косове, об этом в открытую говорится, и продаются со скидкой, так сказать. В общем, идёт процесс освоения чёрного рынка", — отметил он.
Ранее Лавров в очередной раз призвал США и НАТО одуматься и прекратить поставки оружия на Украину. По словам министра, жители Незалежной нуждаются не в "Стингерах и "Джавелинах", а в решении неотложных гуманитарных вопросов.