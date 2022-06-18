Чем закончится переброска сил НАТО на Восток НАТО расширит своё присутствие в Восточной и Центральной Европе, увеличив силы быстрого реагирования альянса по программе "Четыре по 30". 23189 23189 Обложка © ТАСС / AP Photo / Mindaugas Kulbis

Выступление постпреда США в НАТО Джулианн Смит с обвинением России в якобы нарушении основополагающего акта, подписанного в 1997 году, стало обоснованием для расширения сил альянса в Центральной и Восточной Европе. В четверг о переходе на новую модель размещения сил альянса у границ с Россией рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Документ планируют утвердить в конце июня в Мадриде. США готовят для России усиление корпуса быстрого реагирования, который будет дополнен 30 мотопехотными батальонами, 30 авиационными эскадрильями и 30 боевыми кораблями, готовыми к применению в течение 30 дней. Именно поэтому в 2018 году программа, разработанная Пентагоном, получила название Four Thirties ("Четыре по 30").

Речь идёт об использовании таких элементов, как сухопутный компонент блока. "Мы уже увеличили своё присутствие, удвоили боевые группировки на восточном фланге с четырёх до восьми за последние месяцы. Что будет способствовать усилению боевых групп, в том числе с командными возможностями, необходимыми для быстрой организации подкрепления", — сообщил генсек по итогам заседания в Брюсселе глав Минобороны стран альянса.

По факту Североатлантический альянс фактически отказывается от выполнения Основополагающего акта Россия – НАТО. Постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что выполнять положения документа теперь не имеет смысла.

Противоречия в заявлении НАТО

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Основополагающий акт Россия – НАТО был подписан в 1997 году. Согласно документу РФ и НАТО не рассматривали друг друга в качестве противников. Также стороны обязуются создать мирную и неразделённую Европу. В принципах взаимодействия говорится: "Отказ от применения силы или угрозы силой друг против друга или против любого другого государства, его суверенитета, территориальной целостности или политической независимости любым образом, противоречащим Уставу ООН и содержащейся в хельсинкском Заключительном акте Декларации принципов".

Вероятно, этот пункт и послужил основанием для заявлений госпожи Смит. Подразумевается, конечно же, Украина. Только дело в том, что НАТО нарушило акт значительно раньше. 24 марта 1999 года альянс начал операцию "Союзная сила". Бомбардировкам подверглась Югославия. Военные действия на Балканах не были санкционированы ООН, что является прямым нарушением и Устава ООН, и Основополагающего акта Россия – НАТО.

— Россия ничего не нарушала. Они сами давно вышли из всех договорённостей, в том числе и по взаимодействию России и НАТО. Не работают наши представительства, нет никакого дипломатического контакта. Прошло несколько волн расширения НАТО на Восток, получается, что Вашингтон первым нарушил основополагающие документы, которые были подписаны, о неделимости безопасности. Этот принцип был зафиксирован в декларациях. Он предполагает, что безопасность одних не может быть обеспечена за счёт других. Размещение дополнительных сил в Восточной Европе создаёт большую напряжённость, и это открывает нам возможность для размещения различных видов вооружения, — считает депутат Государственной думы Олег Матвейчев.

Корпус сил быстрого реагирования

Фото © ТАСС / AP Photo / Mindaugas Kulbis

Эксперты отмечают, что НАТО может усилить Силы быстрого реагирования по формуле "4 по 30". Это подразумевает создание 30 батальонов. Они будут стоять за Объединённой оперативной группой повышенной готовности (VJTF), которая была создана в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. По замыслу командования, данное подразделение должно быть готово к вооружённому конфликту в течение пяти дней. В настоящий момент VJTF насчитывает пять тысяч солдат, которые находятся в Польше.

В состав группы входят военнослужащие из Германии, Бельгии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Франции и Чехии. Им в поддержку выделены силы специальных операций, а также сухопутные, морские и авиационные части. Учитывая, что численность одного батальона — три тысячи человек, к границам России готовят выдвинуть порядка 95 тысяч военнослужащих. VJTF входят в Силы реагирования НАТО (NRF).

— Скорее всего, речь идёт о корпусе быстрого реагирования, который они пытались создать по формуле "30-30-30-30". Это 30 бригад, 30 авиационных крыльев и 30 боевых кораблей, которые должны при первом же сигнале разворачиваться вдоль границ Российской Федерации и действовать без помощи в течение месяца, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Джулианн Смит ясно дала понять, что теперь никто не будет принимать во внимание пункты соглашения при развёртывании сил в Европе. Дело может дойти до ядерного оружия у западной границы России, так как теперь не действует отказ НАТО от размещения такого вида вооружения на территории новых членов. Стоит вспомнить о желании Финляндии и Швеции присоединиться к Североатлантическому альянсу. При этом тактическое ядерное оружие уже есть в Европе. Оно находится на территории сразу нескольких стран.

Угроза развёртывания ядерного оружия вблизи границ РФ остаётся. Сейчас свою территорию под американские боеголовки предоставляют Турция, Италия, Германия, Бельгия и Голландия. При условии дальнейшей конфронтации акцент может сместиться на Восток, а именно — на Польшу, Румынию и Прибалтику.

Зона первого удара и ответ России

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В случае появления ударного ядерного оружия в Восточной Европе Россия ответит усилением ядерной группировки. Оружие будет дислоцировано так, чтобы можно было достать до Европы и США. При этом оно не будет находиться на западной границе, так как это зона первого удара противника.

Россия вряд ли будет размещать у собственных западных границ ядерное оружие, так как его дальность позволяет использовать другие варианты. Например, ракетный комплекс РТ-2ПМ2 "Тополь-М" и PC-24 "Ярс" способны поражать цель на расстоянии до 12 тысяч километров. Если условно установить их в Пензе или в Якутске, то мощности установок будет достаточно, чтобы поразить Вашингтон. Получается, что достать до США можно из любой точки России.

— У нас есть такие виды вооружения, которые нивелируют любое количество американских войск на нашей границе. Например, "Искандер" в Калининградской области может нести различные боеголовки на 500 километров. Они могут достать и до Берлина. Поэтому мы не собираемся втягиваться в гонку вооружения, на что нас провоцируют НАТО и США, — пояснил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Он напомнил, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу анонсировал размещение 12 новых частей и подразделений на Северо-Западе. Сделано это будет в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Вместе с этим военная инфраструктура в этих странах будет поставлена под прицел российского оружия.

В итоге мы получим у своих границ новую группировку НАТО, которая станет целью для Армии России. Спецоперация на Украине показала, что бить можно, находясь далеко от границы. В западных странах понимают это и не желают встречать российские ракеты, однако ситуация может поменяться под давлением США.

Фото © ТАСС / U.S. Army photo by Capt. Rob Haake Что предпримет Россия в ответ на усиление НАТО в Восточной Европе? 0 Стянет к западной границе больше войск Втянется в гонку вооружений Проигнорирует

Авторы Даниил Черных