7 военных привычек советских людей, которые помогли выжить, и теперь их перенимают европейцы Оглавление В тесноте, да не в обиде Не выбрасывать старые вещи и всё ремонтировать Делать заготовки Мыться в бане Стирать щёлоком бельё Лечиться тем, что под рукой Не привередничать в еде Русский народ давно привык к набегам половцев, монголов и татар. Население выработало привычку обходиться малым и выживать там, куда Макар телят не гонял, теперь её перенимают европейцы. 100408 100408 Фото © ТАСС / Борис Уткин

В тесноте, да не в обиде

Ещё несколько месяцев назад либералы, желая "уесть" патриотов, с удовольствием писали про то, как тесно в российских квартирах и какие низкие потолки и притолоки дверей в русских избах. Не так, видите ли, просторно, как у забугорных "хозяев". Может, и не просторно. Зато вместе веселее, теплее и дров надо в разы меньше, чтобы отопить помещение и выжить в суровой русской зиме, если за окном -45 градусов. Когда цены на газ и нефть бьют рекорды, этот способ пережить зиму вполне может пригодиться нашим европейским "друзьям".

Не выбрасывать старые вещи и всё ремонтировать

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Многие советские семьи в войну спасались старыми запасами одежды. Привычка не выбрасывать поношенную или не севшую так, как надо, вещь, а оставить её на чёрный день, чтобы когда-нибудь носить её дома, или на даче, или надеть на сельхозработы, выручила многие семьи. Люди постарше тоже делали запасы — они уже думали о пенсии и сохраняли одежду для безденежных времён.

В трудные военные годы эти запасы и в самом деле пригождались. Гражданская промышленность выпускала продукцию для фронта, поэтому старые вещи не только доставали из кладовок, из них перешивали вещи детям, внукам, а то и себе. Пришил на старый сарафан снизу рюшечку — вот и новое платье для школьницы. Надставил рукава старого пальто отрезанными полами — вот и тёплая куртка для сына.

В сытые времена ненужные вещи европейцы сдавали в благотворительные организации. Но уже во времена пандемии стали задумываться о возможности использовать их повторно. Недаром в европейских странах стали пользоваться популярностью всяческие поделки своими руками: коврики хендмейд, вязаные шапочки и свитера. Скорее всего, в ближайшее время такие запасы могут пойти в дело.

Ещё одна привычка, позволявшая нашим предкам выжить, — это способность отремонтировать всё — от обуви до утюга. Кстати, во время Великой Отечественной войны в отдалённых деревнях Сибири снова вспомнили про лапти. Их плели для маленьких детей, и эти дети войны потом всю жизнь вспоминали, что не было обуви легче и удобнее.

Делать заготовки

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

В трудные военные годы советских хозяек, а особенно крестьянок, выручали заготовки — те самые пресловутые солёные огурцы, помидоры, компоты и варенье. Их делали не только в деревнях, но и в городах. У одних горожан уже до войны были дачи, другие домохозяйки закупали продукцию в магазинах или в деревнях. Конечно, на одних солёных огурцах далеко не уедешь, но если к ним есть ещё пара картофелин, то выжить уже можно.

Конечно, европейские заготовки имеют свои особенности: в Европе заготавливают томатную пасту, сушёные помидоры, там, где это возможно, — оливки, в Италии делают Bomba Calabrese — вариант овощной сальсы из баклажан, сладкого перца, пеперончино, чеснока и грибов. В Сербии делают заготовки из перцев, огурцов, кабачков, моркови и капусты. Самая популярная "зимняя" закуска — это айвар — вариант икры из перцев.

В Германии до последнего времени продукцию на зиму замораживали. Но теперь, когда цена на энергоносители выросла, стали варить компот и джем. Представьте себе, в Германии до сих пор существует закон, по которому немцы не имеют права выращивать на даче овощи, особенно если это незарегистрированные сорта. Однако часто законники закрывают глаза на такой "страшный" произвол дачников. И немцы, особенно те, кто приехал из России, или их потомки всё-таки умудряются выращивать и томаты, и перцы. Они делают заготовки сами и активно учат делать их своих соседей.

Мыться в бане

Фото © Фотохроника ТАСС / Виктор Садчиков

Ещё одна привычка, которая всегда спасала жителей России и русских солдат, — это баня. Европейских "освободителей", пришедших к "русским варварам", шокировала привычка советских бойцов регулярно мыться, сидеть в обжигающей парной, хлестать себя веником, а потом ещё и окунаться в холодную воду. Жуть, да и только!

А ещё для бани русским совсем не обязательно было иметь строение. Чтобы попариться и помыться, нужны были дрова, речка, камни, кусок брезента и несколько подпорок. На костре кипятили горячую воду для помывки, нагревали докрасна камни — и баня готова!

Будем надеяться, что, если европейцам станет совсем плохо и душ у них отключат за неуплату, они вспомнят о таком древнем и эффективном способе помывки и оздоровления.

Стирать щёлоком бельё

Фото © Фотохроника ТАСС / Морковкин Анатолий, Мошков Николай

В отсутствие горячей воды и жёсткой экономии холодной европейцам придётся вспомнить и такой русский военный обычай, как стирать нижнее бельё в щёлоке. Во время войны мыла не хватало, а щёлок, который варили из золы, был верным способом убить селящихся в швах одежды паразитов – вшей.

Немецкие офицеры с горечью признавали, что "эти русские" сообразительнее их и в то время как немецкий офицер на передовой страдает от укусов вшей, русский солдат использует простой и действенный способ от них избавиться: моется в бане и стирает одежду щёлоком. От блох в русских избах избавлялись с помощью горькой полыни, а чтобы отделаться от клопов, крестьяне вымораживали избу, на время переселяясь в баню.

Лечиться тем, что под рукой

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Бегать по медсанбатам во время войны было некогда, да и где искать тот медсанбат! Поэтому у русского солдата выработалась привычка лечиться тем, что под рукой. От цинги жевали щавель, от простуды лечились спиртом, а от извечной солдатской беды — грибка ног — в ступни втирали тротил. Мазь готовилась быстро: ножом соскабливали тротил с шашки, смешивали с любым жиром или вазелином и втирали в ступни. В гомеопатических дозах спиртовой раствор тротила использовали при лихорадке.

Не привередничать в еде

Скорее всего, европейцам придётся надолго забыть о привередливости в еде. Фразы "Я не ем мясо!", "У меня непереносимость глютена!" или "Я из религиозных побуждений не ем яйца перепела!" придётся оставить в прошлом и воспользоваться опытом русского народа, который вплоть до XXI века жил впроголодь и спасался тем, что ел всё: и горькую рожь с такой же гречкой, заячью капусту, ростки молодой сосны, съедобную болотную пучку, ревень, щавель, черемшу, лебеду и крапиву. А главное — всегда и всё заедал хлебом, даже пельмени и картофельное пюре. Наши предки могли из стакана молока и пары ложек муки за пять минут сделать молочный суп для маленького ребёнка, голодного школьника кормили подрумянившимся в русской печке картофельным пюре, а мужчину, вернувшегося с поля, угощали щами со сметаной. С хлебом всё было вкусно и сытно. Вот тут, правда, есть проблемка: хватит ли Европе хлеба будущей зимой, большой вопрос.

Фото © Фотохроника ТАСС / Стужин Алексей Почему строчка Бродского о русском народе "Сохранивший способность на северном камне расти" актуальна и сейчас? 0 Потому что каждые 100 лет Россию пытается кто-нибудь захватить Сильная генетика Свой вариант в комментарии

Авторы Майя Новик