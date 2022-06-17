ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 июня 2022, 13:59

Путин увидел угрозу превращения украинского зерна в "валюту" для оплаты оружия

Украинское зерно может стать частью оплаты за поставки Киеву вооружения. Таким мнением поделился президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

"Есть опасность, что зерно это (экспортируемое Украиной. — Прим. Лайфа) пойдёт в оплату поставляемого [Киеву] оружия", — отметил российский лидер.

Путин: Голод в беднейших странах будет на совести Запада и евродемократии
Путин: Голод в беднейших странах будет на совести Запада и евродемократии

Ранее Путин заявил, что есть пять или шесть вариантов вывоза украинского зерна. Он отметил, что Россия не препятствует его экспорту, добавив, что в этом виноват Киев, заминировавший черноморские порты.

BannerImage

ТАСС / Смирнов Владимир

Григорий Воронцов
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика России
  • Политика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar