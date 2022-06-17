Путин увидел угрозу превращения украинского зерна в "валюту" для оплаты оружия

Украинское зерно может стать частью оплаты за поставки Киеву вооружения. Таким мнением поделился президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

"Есть опасность, что зерно это (экспортируемое Украиной. — Прим. Лайфа) пойдёт в оплату поставляемого [Киеву] оружия", — отметил российский лидер.

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Ранее Путин заявил, что есть пять или шесть вариантов вывоза украинского зерна. Он отметил, что Россия не препятствует его экспорту, добавив, что в этом виноват Киев, заминировавший черноморские порты.