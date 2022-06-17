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Регион
Опубликовано 17 июня 2022, 16:26
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Путин назвал восстановление отношений с Украиной неизбежным

Президент России Владимир Путин назвал неизбежным восстановление нормальных отношений с Украиной. Об этом он заявил в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы исходим из того, что рано или поздно ситуация нормализуется и мы заинтересованы в том, чтобы у всех наших соседей было процветание, и тогда неизбежно — я подчёркиваю, неизбежно — восстановление отношений", — отметил российский лидер.

Путин привёл пример экономического сотрудничества с Украиной даже в тяжёлых нынешних условиях. Российский лидер напомнил, что мы по-прежнему транзитируем наш газ через территорию соседней страны, а она получает транзитные деньги.

"Да ещё и нас все настраивают на то, чтобы мы побольше транзитировали и побольше платили", — добавил глава государства.

Путин: Есть пять или шесть вариантов вывоза украинского зерна
Путин: Есть пять или шесть вариантов вывоза украинского зерна

Ранее в ходе выступления на ПМЭФ Путин заявил, что Россия не возражает против стремления Украины в перспективе вступить в Евросоюз — это суверенное право этой страны и её народа.

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Алексей Берковиц
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