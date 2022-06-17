Путин назвал восстановление отношений с Украиной неизбежным

Президент России Владимир Путин назвал неизбежным восстановление нормальных отношений с Украиной. Об этом он заявил в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы исходим из того, что рано или поздно ситуация нормализуется и мы заинтересованы в том, чтобы у всех наших соседей было процветание, и тогда неизбежно — я подчёркиваю, неизбежно — восстановление отношений", — отметил российский лидер.

Путин привёл пример экономического сотрудничества с Украиной даже в тяжёлых нынешних условиях. Российский лидер напомнил, что мы по-прежнему транзитируем наш газ через территорию соседней страны, а она получает транзитные деньги.

"Да ещё и нас все настраивают на то, чтобы мы побольше транзитировали и побольше платили", — добавил глава государства.