Путин поблагодарил военных медиков за спасение жизней участников "Операции Z"

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность российским медикам, которые оказывают помощь жителям Донбасса, а также освобождённых территорий Украины. Особенно он выделил военных врачей, которые спасают жизни участников "Операции Z".

Президент РФ Владимир Путин обратился к российским медикам. Видео © LIFE

"Лучшие качества сейчас показывают медицинские работники России, когда помогают гражданам Донецкой и Луганской народных республик, мирным жителям освобождённых территорий", — сказал Путин.

Отдельно глава государства отметил врачей, которые трудятся на территории Донбасса. Также Путин обратился к военным фельдшерам, медсёстрам, младшему медперсоналу госпиталей, Минобороны, Росгвардии, других силовых структур. Они, жертвуя своей жизнью, оказывают необходимую медицинскую помощь под обстрелами на передовой, подчеркнул президент.

"Низкий поклон вам за спасённые жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции!" — добавил российский лидер.