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Опубликовано 20 июня 2022, 07:38

В Донецке временно приостановлено движение транспорта из-за обстрелов ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о приостановке движения транспорта из-за обстрелов ВСУ

Движение общественного транспорта в Донецке временно приостановлено из-за обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

"Из-за обстрелов Киевского района города временно приостановлено движение общественного транспорта. Движение троллейбусных маршрутов № 10 и 17 осуществляется до проспекта Богдана Хмельницкого", — написал он.

Вместе с тем приостановлено движение троллейбусного маршрута № 2 в Киевском районе Донецка и автобуса № 73. По словам Кулемзина, есть информация, что снаряды прилетают в район школы № 19. При этом сведения о жертвах и разрушениях пока уточняются.

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Ранее глава Брянской области показал результат обстрела посёлка Суземка со стороны ВСУ. Александр Богомаз рассказал, что пострадавший в результате действий украинских военных местный житель получил лёгкое осколочное ранение мягких тканей.

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Telegram / Алексей КулемZин

Евгения Колесникова
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