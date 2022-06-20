В Донецке временно приостановлено движение транспорта из-за обстрелов ВСУ

Движение общественного транспорта в Донецке временно приостановлено из-за обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

Вместе с тем приостановлено движение троллейбусного маршрута № 2 в Киевском районе Донецка и автобуса № 73. По словам Кулемзина, есть информация, что снаряды прилетают в район школы № 19. При этом сведения о жертвах и разрушениях пока уточняются.