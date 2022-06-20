В Госдуме предложили ответить Литве санкциями на запрет транзита в Калининград
Из-за запрета Вильнюса на транзит грузов в Калининград на литовские товары следует ввести санкции. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.
"Санкционный запрет — на все литовские товары! Приостановить временно энерготрафик из Белоруссии, компенсировав ей потери", — сказал он.
По мнению Морозова, также стоит заблокировать все банковские активы по этим сделкам в российских банках и их филиалах. А в случае отказа выполнять требования Москвы по разрешению транзита необходимо предъявить ультиматум по срокам по созданию Сувалковского коридора через Белоруссию.
Ранее Лайф писал, что Литва запретила с 18 июня транзит в Калининград грузов, подпавших под санкции ЕС. Данный шаг, по мнению главы региона Антона Алиханова, является грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств. Он также назвал соответствующее решение Литвы незаконным. В то же время калининградские власти заверили, что запрет на транзит не вызовет дефицит товаров.
VK / Государственная дума