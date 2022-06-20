В Госдуме предложили ответить Литве санкциями на запрет транзита в Калининград

Из-за запрета Вильнюса на транзит грузов в Калининград на литовские товары следует ввести санкции. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.

"Санкционный запрет — на все литовские товары! Приостановить временно энерготрафик из Белоруссии, компенсировав ей потери", — сказал он.