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Регион
Опубликовано 20 июня 2022, 14:00

В Госдуме предложили ответить Литве санкциями на запрет транзита в Калининград

Из-за запрета Вильнюса на транзит грузов в Калининград на литовские товары следует ввести санкции. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.

"Санкционный запрет — на все литовские товары! Приостановить временно энерготрафик из Белоруссии, компенсировав ей потери", — сказал он.

По мнению Морозова, также стоит заблокировать все банковские активы по этим сделкам в российских банках и их филиалах. А в случае отказа выполнять требования Москвы по разрешению транзита необходимо предъявить ультиматум по срокам по созданию Сувалковского коридора через Белоруссию.

В Литве заявили, что транзитную блокаду Калининграда согласовал Евросоюз
В Литве заявили, что транзитную блокаду Калининграда согласовал Евросоюз

Ранее Лайф писал, что Литва запретила с 18 июня транзит в Калининград грузов, подпавших под санкции ЕС. Данный шаг, по мнению главы региона Антона Алиханова, является грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств. Он также назвал соответствующее решение Литвы незаконным. В то же время калининградские власти заверили, что запрет на транзит не вызовет дефицит товаров.

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VK / Государственная дума

Никита Осипов
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