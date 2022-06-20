В Госдуме раскритиковали Польшу из-за отстранения футболиста Рыбуса от сборной

"Это хамское отношение к своему же гражданину. У Мацея серьёзные аргументы для того, чтобы остаться в России. И в России, и в Польше, и в США — во всех странах мира чиновники должны заботиться и поддерживать своих граждан, именно поэтому они получают зарплату. Он давно живёт и работает в России, у него супруга — россиянка, поэтому, я думаю, в качестве исключения можно выдать ему паспорт по ускоренной программе", — заявил Свищев.