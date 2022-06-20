В Госдуме раскритиковали Польшу из-за отстранения футболиста Рыбуса от сборной
В Госдуме предложили дать паспорт РФ футболисту Рыбусу после бана от сборной Польши
Защитнику "Спартака" Мацею Рыбусу можно дать российский паспорт, если он сам этого пожелает, после бана со стороны сборной Польши. Об этом "РБ-Спорт" заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.
"Это хамское отношение к своему же гражданину. У Мацея серьёзные аргументы для того, чтобы остаться в России. И в России, и в Польше, и в США — во всех странах мира чиновники должны заботиться и поддерживать своих граждан, именно поэтому они получают зарплату. Он давно живёт и работает в России, у него супруга — россиянка, поэтому, я думаю, в качестве исключения можно выдать ему паспорт по ускоренной программе", — заявил Свищев.
Ранее Лайф сообщал, что сборная Польши не будет вызывать на ближайшие матчи защитника Мацея Рыбуса. Поводом для этого стал его переход в московский "Спартак" и выступление за команды из России. До этого он являлся игроком столичного "Локомотива".
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