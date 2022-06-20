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Опубликовано 20 июня 2022, 13:44
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ВСУ могли нанести удар по буровым "Черноморнефтегаза" ракетами из Британии или США

Депутат Водолацкий: ВСУ могли нанести удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза" западными ракетами

ВСУ могли нанести удары по буровым платформам "Черноморнефтегаза" ракетами, которые Украине поставляет Запад: Британия, Франция или даже США. Об этом Лайфу заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

"Это могут быть любые ракеты, которые сегодня поставляет Англия, Франция или даже США. Но больше всего Великобритания и США, которые максимально наполняют Украину высокоточными ракетами, работающими на дальнее расстояние. Поэтому это новое вооружение, которое поступает сейчас на Украину, оно стреляет и по Донецку, и по буровым вышкам", — отметил собеседник Лайфа.

По словам парламентария, удары по мирным гражданам — это переход всех красных линий. Водолацкий также предположил, что ВСУ могли запустить ракеты, ударившие по буровым, из Чернигова или Днепра.

В Госдуме заявили, что удары ВСУ по буровым вышкам "развязали руки России"
В Госдуме заявили, что удары ВСУ по буровым вышкам "развязали руки России"

Напомним, утром 20 июня ВСУ нанесли удары по буровым платформам "Черноморнефтегаза". В этот момент на вышках в общей сложности находилось 109 человек, из них эвакуирован уже 21, есть пострадавшие, но обошлось без жертв. Месторождение находится в 71 километре от Одессы, и в Совфеде не исключили, что диверсия направлена против самих украинцев. По словам сенатора Ольги Ковитиди, если бы последствия удара были оперативно не нейтрализованы, всё могло бы закончиться техногенной катастрофой.

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ТАСС / Алексей Павлишак

Александра Вишнякова
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