ВСУ могли нанести удар по буровым "Черноморнефтегаза" ракетами из Британии или США
Депутат Водолацкий: ВСУ могли нанести удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза" западными ракетами
ВСУ могли нанести удары по буровым платформам "Черноморнефтегаза" ракетами, которые Украине поставляет Запад: Британия, Франция или даже США. Об этом Лайфу заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
"Это могут быть любые ракеты, которые сегодня поставляет Англия, Франция или даже США. Но больше всего Великобритания и США, которые максимально наполняют Украину высокоточными ракетами, работающими на дальнее расстояние. Поэтому это новое вооружение, которое поступает сейчас на Украину, оно стреляет и по Донецку, и по буровым вышкам", — отметил собеседник Лайфа.
По словам парламентария, удары по мирным гражданам — это переход всех красных линий. Водолацкий также предположил, что ВСУ могли запустить ракеты, ударившие по буровым, из Чернигова или Днепра.
Напомним, утром 20 июня ВСУ нанесли удары по буровым платформам "Черноморнефтегаза". В этот момент на вышках в общей сложности находилось 109 человек, из них эвакуирован уже 21, есть пострадавшие, но обошлось без жертв. Месторождение находится в 71 километре от Одессы, и в Совфеде не исключили, что диверсия направлена против самих украинцев. По словам сенатора Ольги Ковитиди, если бы последствия удара были оперативно не нейтрализованы, всё могло бы закончиться техногенной катастрофой.
ТАСС / Алексей Павлишак