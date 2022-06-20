ВСУ могли нанести удар по буровым "Черноморнефтегаза" ракетами из Британии или США

"Это могут быть любые ракеты, которые сегодня поставляет Англия, Франция или даже США. Но больше всего Великобритания и США, которые максимально наполняют Украину высокоточными ракетами, работающими на дальнее расстояние. Поэтому это новое вооружение, которое поступает сейчас на Украину, оно стреляет и по Донецку, и по буровым вышкам", — отметил собеседник Лайфа.