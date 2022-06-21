Врачи советуют готовиться к марафонским забегам не менее полугода
Эксперт ФМБА посоветовал готовиться к марафонским забегам как минимум полгода
Врач-травматолог Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий (ФНКЦ) ФМБА России Виктор Муханов утверждает, что при подготовке к марафонским забегам можно избежать большинства травм благодаря постепенному увеличению нагрузок и своевременному отдыху. Об этом он рассказал в беседе с "Вестями Подмосковья".
Для начинающих спортсменов при подготовке к марафонским забегам врачи советуют комбинировать бег и ходьбу, постепенно увеличивая время тренировок. При этом в общей сложности за неделю не стоит пробегать более 65 километров. Подобная подготовка может занять до полутора лет, зато она снизит риск травматизма и нарушений сердечно-сосудистой системы.
"Лучше всего готовиться к марафону или полумарафону с профессиональным тренером, начиная подготовку как минимум за полгода до забега. Следует также помнить, что при получении травмы необходимо полностью восстановиться, прежде чем продолжать тренировки, чтобы не усугубить ситуацию", — сказал Муханов.
При этом кардиолог ФНКЦ ФМБА России Николай Дупик напоминает, что перед началом подготовки к забегам на длинные дистанции необходимо проконсультироваться с врачом. По его словам, для большинства людей подобные тренировки опасности не несут, но лишний раз провериться всё равно стоит.
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