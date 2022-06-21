Швеция ввела режим "раннего предупреждения" из-за угрозы дефицита газа

Шведское энергетическое агентство вслед за Данией объявило о введении режима "раннего предупреждения" из-за угрозы дефицита газа. Регулятор предупредил о возможном ухудшении ситуации с газоснабжением, следует из пресс-релиза.

"Это сигнал шведского энергетического агентства участникам отрасли и потребителям, подключённым к газовой сети на западе страны, о том, что рынок перегружен и может произойти ухудшение ситуации с поставками", — говорится в сообщении.

Сейчас же ситуация с поставками газа в Швеции является стабильной, а запасов "достаточно до осени". Но в агентстве предупредили, что ухудшение положения будет сопровождаться повышением цен. По предварительным оценкам, наибольший дефицит газа возможен зимой 2022–2023 годов. Режим "раннего предупреждения" будет действовать в Швеции до уведомления правительства.