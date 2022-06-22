Сенат Италии одобрил резолюцию по украинскому кризису

Сенат итальянского парламента принял резолюцию по украинскому кризису, ставшую предметом серьёзных разногласий в правящей коалиции. Документ был согласован накануне поездки премьер-министра страны Марио Драги на саммит ЕС в Брюсселе, который пройдёт 23–24 июня.

Камнем преткновения стала позиция "Движения 5 звёзд", руководство которого потребовало от правительства страны перестать поставлять вооружения Киеву, чтобы избежать эскалации конфликта. За последние дни в Риме прошёл ряд заседаний с участием представителей всех партий правительственной коалиции, которые пытались согласовать компромиссный текст резолюции по Украине. Сообщения о положительном исходе переговоров появились уже после того, как Драги выступил с информационным сообщением в Сенате. Резолюцию одобрили 219 голосами за при 20 против и 22 воздержавшихся.

В тексте резолюции вопрос передачи вооружений Киеву отражён в формулировке о "широком вовлечении парламента". Совету министров Италии поставлена задача требовать от РФ "немедленного прекращения боевых действий" на Украине и вывода с её территории всех военных подразделений, а также участвовать в различных инициативах по деэскалации и укреплять дипломатические усилия для поиска мирного решения кризиса вокруг Украины.

Внутренние разногласия в верхушке "Движения 5 звёзд" по поводу поставок киевскому режиму оружия вылились в раскол. В результате сторонники главы МИД Италии — бывшего руководителя политической силы Луиджи Ди Майо — начали создавать новые парламентские группы. Ди Майо не согласился с линией нынешнего лидера "Движения 5 звёзд" Джузеппе Конте и обвинил нынешнее руководство в отступлении от принципов атлантической солидарности.